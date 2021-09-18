На концерт Вакарчука во Львове пустят только вакцинированных - фанаты в бешенстве

Условия посещения бесплатного концерта "Океана Ельзи" во Львове не понравились некоторым фанатам группы

За день до бесплатного концерта украинской рок-группы "Океан Ельзи" во Львове, который пройдет в эту субботу, 18 сентября, в честь 360-летия Львовского национального университета им. Ивана Франко, в пресс-службе музыкального коллектива сообщили, что вход на мероприятие состоится только при соблюдения некоторых карантинных условий.

Так, чтобы попасть на мероприятие, необходимо будет взять с собой сертификат о вакцинации от COVID-19 (электронный в приложении "Дия" или печатный от семейного врача); справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанный за 72 часа до события, или экспресс-тесте на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, или ПЦР-тесте; или справку о получении 1-й дозы вакцины от COVID-19.

Как сообщается в Facebook группы сейчас, тестирование экспресс-тестами можно будет сделать за 250 грн, а те, кто не имеет документов в соответствии с требованиями пребывания на массовых мероприятиях, могут приобщиться к концерту онлайн.

Некоторые поклонники "Океана Ельзы", которые не вакцинировались и не желают делать это в ближайшее время, захейтили группу в комментариях, отписав, что якобы музыканты "продались за вакцину", а также обвинили их в "геноциде" украинского народа.

Хотя и оказались те, кто поддержал такую инициативу группы, которые всего лишь действуют согласно распоряжению Львовской городской власти от 17.09.2021 "О проведении концерта группы "Океан Эльзы".

Напомним, что по состоянию на утро 18 сентября во Львовской области было зафиксировано 585 случаев заражения коронавирусной инфекцией, поэтому на данный момент область входит в список лидеров по числу активных больных COVID-19.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине уже 4 региона оказались в шаге от "красной" зоны карантина. В этих западных областях большая загруженность больничных коек.