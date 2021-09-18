На концерт Вакарчука у Львові пустять тільки вакцинованих — фанати розлючені

Умови відвідування безкоштовного концерту "Океану Ельзи" у Львові не сподобалися деяким фанатам групи

За день до безкоштовного концерту української рок-групи "Океан Ельзи" у Львові, який пройде в цю суботу, 18 вересня, на честь 360-річчя Львівського національного університету ім. Івана Франка, в прес-службі музичного колективу повідомили, що вхід на захід відбудеться тільки при дотримання деяких карантинних умов.

Так, щоб потрапити на захід, необхідно буде взяти з собою сертифікат про вакцинацію від COVID-19 (електронний в додатку "Дія" або друкований від сімейного лікаря); довідку про негативний тест на COVID-19, зроблений за 72 години до події, або експрес-тест на визначення антигену коронавируса SARS-CoV-2, або ПЛР-тест; або довідку про отримання 1-й дози вакцини від COVID-19.

Як повідомляється в Facebook групи зараз, тестування швидкими тестами можна буде зробити за 250 грн, а ті, хто не має документів відповідно до вимог перебування на масових заходах, можуть долучитися до концерту онлайн.

Деякі шанувальники "Океану Ельзи", які не вакциновані і не бажають робити це найближчим часом, захейтили групу в коментарях, відписав, що нібито музиканти "продалися за вакцину", а також звинуватили їх в "геноциді" українського народу.

Хоча і виявилися ті, хто підтримав таку ініціативу групи, які всього лише діють згідно з розпорядженням Львівської міської влади від 17.09.2021 "Про проведення концерту гурту "Океан Ельзи".

Нагадаємо, що станом на ранок 18 вересня у Львівській області було зафіксовано 585 випадків зараження коронавирусной інфекцією, тому на даний момент область входить в список лідерів за кількістю активних хворих COVID-19.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні вже 4 регіони опинилися за крок від "червоної" зони карантину. У цих західних областях велика завантаженість лікарняних ліжок.