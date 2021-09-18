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Від Харкова до Чернівців: в яких регіонах ситуація з коронавірусом найгірша

Автор
Анна Дворовенко
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У яких областях України ситуація з коронавірусом найгірша Новина оновлена 18 вересня 2021, 11:37
У яких областях України ситуація з коронавірусом найгірша

У лідерах за кількістю нових хворих і летальних випадків виявився Харків

В Україні кілька днів поспіль фіксують понад 6 тисяч випадків коронавірусу за добу. Такі показники останній раз були ще навесні, що може говорити про дуже швидке посилення карантинних обмежень.

"Телеграф", посилаючись на дані карти РНБО, повідомляє, в яких регіонах ситуація з COVID-19 найгірша.

Так, за добу найбільшу кількість хворих зафіксували у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), Одеській (399) областях та м. Київ (416).

Найвище число летальних випадків також було у Харківській області — там за 17 вересня померли 12 осіб. У Чернівецькій області смертей від коронавірусу було 8, в Одеській області — 6, у Львівській, Запорізькій областях і Києві — 5 смертей.

За кількістю активних хворих станом на 18 вересня у лідерах знову опинилася Харківська область (5 816). Потім йдуть Київ (5 467), Львівська область (5 046), Одеська область (4 764), Чернівецька область (3 854).

дані РНБО
дані РНБО

При цьому за кількістю зайнятих ліжок з киснем (апаратами ШВЛ) у лідерах виявилася Чернівецька область — там зайняті 525 ліжок з 925 можливих (у процентному співвідношенні — 56,8%). Потім йдуть Тернопільська (39,9%) і Харківська (39,4%) і Вінницька (39,4%) області. Замикає п’ятірку областей з високим рівнем зайнятості ліжок з киснем Луганська область (39%).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні чотири західних регіону опинилися за крок від "червоної" зони карантину. У цих західних регіонах велика завантаженість лікарняних ліжок.

Теги:
#Україна #Коронавірус #Covid-19
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