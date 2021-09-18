Від Харкова до Чернівців: в яких регіонах ситуація з коронавірусом найгірша
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У лідерах за кількістю нових хворих і летальних випадків виявився Харків
В Україні кілька днів поспіль фіксують понад 6 тисяч випадків коронавірусу за добу. Такі показники останній раз були ще навесні, що може говорити про дуже швидке посилення карантинних обмежень.
"Телеграф", посилаючись на дані карти РНБО, повідомляє, в яких регіонах ситуація з COVID-19 найгірша.
Так, за добу найбільшу кількість хворих зафіксували у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), Одеській (399) областях та м. Київ (416).
Найвище число летальних випадків також було у Харківській області — там за 17 вересня померли 12 осіб. У Чернівецькій області смертей від коронавірусу було 8, в Одеській області — 6, у Львівській, Запорізькій областях і Києві — 5 смертей.
За кількістю активних хворих станом на 18 вересня у лідерах знову опинилася Харківська область (5 816). Потім йдуть Київ (5 467), Львівська область (5 046), Одеська область (4 764), Чернівецька область (3 854).
При цьому за кількістю зайнятих ліжок з киснем (апаратами ШВЛ) у лідерах виявилася Чернівецька область — там зайняті 525 ліжок з 925 можливих (у процентному співвідношенні — 56,8%). Потім йдуть Тернопільська (39,9%) і Харківська (39,4%) і Вінницька (39,4%) області. Замикає п’ятірку областей з високим рівнем зайнятості ліжок з киснем Луганська область (39%).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні чотири західних регіону опинилися за крок від "червоної" зони карантину. У цих західних регіонах велика завантаженість лікарняних ліжок.
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