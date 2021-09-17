Вхід тільки вакцинованим: концерт "Океану Ельзи" у Львові пройде по-новому

Святослав Вакарчук проведе концерт з дотриманням карантинних вимог

У Львові в суботу, 18 вересня, проведе свій концерт український гурт "Океан Ельзи", фронтмен якої, Святослав Вакарчук, недавно порадував фітом з солісткою групи "Один в каное". Захід пройде в честь 360-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка.

Через збільшення кількості хворих коронавірусом вхід на концерт буде тільки з певними дотриманнями карантинних вимог. Про це повідомляє прес-служба групи на Facebook.

Йдеться про те, що вхід на концерт буде дозволений як вакцинованим, так і тим, хто пройде вакцинацію прямо на місці перед концертом в мобільних пунктах вакцинації, а також тим, хто має негативний тест на COVID-19.

Доступ на площу буде дозволений тільки за наявності одного з наступних документів:

сертифікат про вакцинацію від COVID-19 (електронний в додатку "Дія" або друкований від сімейного лікаря);

негативний тест на COVID-19, зроблений за 72 години до події: або експрес-тест на визначення антигену коронавируса SARS-CoV-2, або ПЛР-тест;

довідка про отримання 1-й дози вакцини від COVID-19.

Діти (разом з батьками) можуть пройти на концерт без тестів або вакцинації, як і підлітки до 18 років.

Також організатори нагадують про необхідність використання захисної маски.

Починаючи з 18.00 вже працюватимуть контрольно-пропускні пункти, які будуть перебувати на прилеглих вулицях. Початок концерту о 20:00.

Схема входів і розташувань служб на концерті групи "Океан Ельзи"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що виступ групи "Океан Ельзи" на фестивалі Atlas Weekend-2021 Києві пройшов не дуже вдало.