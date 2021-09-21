Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в этот день

Строгих запретов, касающихся праздника, нет, но все же существуют рекомендации, которым стоит следовать.

Во вторник, 21 сентября, Церковь восточного обряда отмечает праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день родилась Дева Мария, которая затем стала матерью Спасителя. 21 сентября в храмах проходила праздничная литургия.

Рождество Богородицы считается женским праздником, поэтому мужчинам в этот день стоит быть особенно обходительными с женщинами. К праздничному столу следует подавать рыбные блюда, овощи и фрукты нового урожая, варенья, орехи и мёд.

Рождество Пресвятой Богородицы

Также, в это время на Руси соблюдали ряд строгих обычаев и ряд запретов, которые нельзя было нарушать.

Читайте также: Категория Lifestyle Рождество Пресвятой Богородицы: молитва святой, о чем надо просить Молитва в этот день обладает особой силой и что все просьбы, которые сделаны от чистого сердца будут услышаны.

Категорически запрещалось в праздник:

распивать спиртные напитки.

уклоняться от посещения церкви и молитв.

сквернословить и браниться, а также затевать ссоры с другими членами семьи.

не следует заниматься физическим трудом, тяжелой работой, затевать уборку по дому или заниматься сбором урожая.

женщинам нельзя рукодельничать.

В этот день также рекомендуется соблюдать пост.

Также, "Телеграф" подобрал для вас самые красивые поздравительные открытки и картинки к празднику 21 сентября, которыми вы можете поздравить своих близких в этот день.