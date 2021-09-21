Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в этот день
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Строгих запретов, касающихся праздника, нет, но все же существуют рекомендации, которым стоит следовать.
Во вторник, 21 сентября, Церковь восточного обряда отмечает праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день родилась Дева Мария, которая затем стала матерью Спасителя. 21 сентября в храмах проходила праздничная литургия.
Рождество Богородицы считается женским праздником, поэтому мужчинам в этот день стоит быть особенно обходительными с женщинами. К праздничному столу следует подавать рыбные блюда, овощи и фрукты нового урожая, варенья, орехи и мёд.
Также, в это время на Руси соблюдали ряд строгих обычаев и ряд запретов, которые нельзя было нарушать.
Категорически запрещалось в праздник:
- распивать спиртные напитки.
- уклоняться от посещения церкви и молитв.
- сквернословить и браниться, а также затевать ссоры с другими членами семьи.
- не следует заниматься физическим трудом, тяжелой работой, затевать уборку по дому или заниматься сбором урожая.
- женщинам нельзя рукодельничать.
В этот день также рекомендуется соблюдать пост.
Также, "Телеграф" подобрал для вас самые красивые поздравительные открытки и картинки к празднику 21 сентября, которыми вы можете поздравить своих близких в этот день.
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