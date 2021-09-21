Різдво Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити в цей день
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Строгих заборон, що стосуються свята, немає, але все ж існують рекомендації, яких варто дотримуватися.
У вівторок, 21 вересня, Церква східного обряду відзначає свято Різдва Пресвятої Богородиці. Вважається, що в цей день народилася Діва Марія, яка потім стала матір’ю Спасителя. 21 вересня в храмах відбувається святкова літургія.
Різдво Богородиці вважається жіночим святом, тому чоловікам в цей день варто бути особливо ввічливими з жінками.
До святкового столу слід подавати рибні страви, овочі та фрукти нового врожаю, варення, горіхи та мед. В цей день також рекомендується дотримуватися посту.
Також, в цей час на Русі дотримувалися ряду суворих звичаїв і ряду заборон, які не можна було порушувати.
Категорично заборонялося у свято:
- розпивати спиртні напої.
- ухилятися від відвідування церкви і молитов.
- лихословити і лаятися, а також затівати сварки з іншими членами сім’ї.
- не слід займатися фізичною працею, тяжкою працею, затівати прибирання по будинку або займатися збором врожаю.
- жінкам не можна вишивати.
Також, "Телеграф" підібрав для вас найкращі вітальні листівки та картинки до свята 21 вересня, якими ви можете привітати своїх близьких у цей день.
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