Рус

Різдво Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити в цей день

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Різдво Пресвятої Богородиці Новина оновлена 21 вересня 2021, 15:52
Різдво Пресвятої Богородиці

Строгих заборон, що стосуються свята, немає, але все ж існують рекомендації, яких варто дотримуватися.

У вівторок, 21 вересня, Церква східного обряду відзначає свято Різдва Пресвятої Богородиці. Вважається, що в цей день народилася Діва Марія, яка потім стала матір’ю Спасителя. 21 вересня в храмах відбувається святкова літургія.

Різдво Богородиці вважається жіночим святом, тому чоловікам в цей день варто бути особливо ввічливими з жінками.

До святкового столу слід подавати рибні страви, овочі та фрукти нового врожаю, варення, горіхи та мед. В цей день також рекомендується дотримуватися посту.

Різдво Пресвятої Богородиці
Різдво Пресвятої Богородиці

Також, в цей час на Русі дотримувалися ряду суворих звичаїв і ряду заборон, які не можна було порушувати.

Категорично заборонялося у свято:

  • розпивати спиртні напої.
  • ухилятися від відвідування церкви і молитов.
  • лихословити і лаятися, а також затівати сварки з іншими членами сім’ї.
  • не слід займатися фізичною працею, тяжкою працею, затівати прибирання по будинку або займатися збором врожаю.
  • жінкам не можна вишивати.

Також, "Телеграф" підібрав для вас найкращі вітальні листівки та картинки до свята 21 вересня, якими ви можете привітати своїх близьких у цей день.

Теги:
#Свято #Заборони #Різдво Пресвятої Богородиці.
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