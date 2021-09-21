Різдво Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити в цей день

Строгих заборон, що стосуються свята, немає, але все ж існують рекомендації, яких варто дотримуватися.

У вівторок, 21 вересня, Церква східного обряду відзначає свято Різдва Пресвятої Богородиці. Вважається, що в цей день народилася Діва Марія, яка потім стала матір’ю Спасителя. 21 вересня в храмах відбувається святкова літургія.

Різдво Богородиці вважається жіночим святом, тому чоловікам в цей день варто бути особливо ввічливими з жінками.

До святкового столу слід подавати рибні страви, овочі та фрукти нового врожаю, варення, горіхи та мед. В цей день також рекомендується дотримуватися посту.

Різдво Пресвятої Богородиці

Також, в цей час на Русі дотримувалися ряду суворих звичаїв і ряду заборон, які не можна було порушувати.

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Категорично заборонялося у свято:

розпивати спиртні напої.

ухилятися від відвідування церкви і молитов.

лихословити і лаятися, а також затівати сварки з іншими членами сім’ї.

не слід займатися фізичною працею, тяжкою працею, затівати прибирання по будинку або займатися збором врожаю.

жінкам не можна вишивати.

Також, "Телеграф" підібрав для вас найкращі вітальні листівки та картинки до свята 21 вересня, якими ви можете привітати своїх близьких у цей день.