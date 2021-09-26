Укр

Никитюк в паре с разведенным Илоном Маском позабавила сеть (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Леся Никитюк Новость обновлена 26 сентября 2021, 12:18
Леся Никитюк

Телеведущая положила глаз на свободного американского предпринимателя

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно столкнулась с пьяной фанаткой группы "Мумий Тролль", ведет холостяцкую жизнь и не скрывает, что находится в поисках своей второй половинки. После новости о расставании американского миллиардера Илона Маска с певицей и матерью его ребенка Граймс, 33-летняя украинская звезда намекнула, что не прочь стать новой "миссис Маск".

На своей странице в Инстаграме Леся Никитюк прифотошопила свое лицо на фото с гендиректором SpaceX и Tesla, и написала: "Илон Маск развелся… — Якшо что я согласна".

Новый пост развеселил подписчиков телеведущей, особенно бывшую солистку группы "ВИА Гра", певицу Санту Димопулос.

"А вы смотритесь, детка", — написала в комментариях артистка.

Леся Никитюк прифотошопила себя к Илону Маску
Леся Никитюк прифотошопила себя к Илону Маску

Другие фолловеры отметили, что с Никитюк и американским миллиардером получилась бы отличная пара.

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Напомним, что ранее Леся Никитюк похвасталась музыкальным талантом своей мамы Екатерины.

Теги:
#Илон Маск #Леся Никитюк
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