Никитюк в парі з розведеним Ілоном Маском потішила мережу (фото)
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Телеведуча поклала око на вільного американського підприємця
Популярна телеведуча Леся Никитюк, яка недавно зіткнулася з п’яною фанаткою групи "Мумий Тролль", веде холостяцьке життя і не приховує, що знаходиться в пошуках своєї другої половинки. Після новини про розставання американського мільярдера Ілона Маска зі співачкою і матір’ю його дитини Граймс, 33-річна українська зірка натякнула, що не проти стати новою "місіс Маск".
На своїй сторінці в Інстаграмі Леся Никитюк прифотошопила своє обличчя на фото з гендиректором SpaceX і Tesla, і написала: "Ілон Маск розлучився… — Якшо що я згодна".
Новий пост розвеселив підписників телеведучої, особливо колишню солістку групи "ВІА Гра", співачку Санту Дімопулос.
"А ви добре виглядаєте", — написала в коментарях артистка.
Інші фоловерів відзначили, що з Никитюк і американським мільярдером вийшла б чудова пара.
Нагадаємо, що раніше Леся Никитюк похвалилася музичним талантом своєї мами Катерини.
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