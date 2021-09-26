Никитюк в парі з розведеним Ілоном Маском потішила мережу (фото)

Телеведуча поклала око на вільного американського підприємця

Популярна телеведуча Леся Никитюк, яка недавно зіткнулася з п’яною фанаткою групи "Мумий Тролль", веде холостяцьке життя і не приховує, що знаходиться в пошуках своєї другої половинки. Після новини про розставання американського мільярдера Ілона Маска зі співачкою і матір’ю його дитини Граймс, 33-річна українська зірка натякнула, що не проти стати новою "місіс Маск".

На своїй сторінці в Інстаграмі Леся Никитюк прифотошопила своє обличчя на фото з гендиректором SpaceX і Tesla, і написала: "Ілон Маск розлучився… — Якшо що я згодна".

Новий пост розвеселив підписників телеведучої, особливо колишню солістку групи "ВІА Гра", співачку Санту Дімопулос.

"А ви добре виглядаєте", — написала в коментарях артистка.

Леся Никитюк прифотошопила себе до Ілона Маска

Інші фоловерів відзначили, що з Никитюк і американським мільярдером вийшла б чудова пара.

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Нагадаємо, що раніше Леся Никитюк похвалилася музичним талантом своєї мами Катерини.