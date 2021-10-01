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С днем пожилых людей! Красивые открытки для бабушек и дедушек

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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День пожилого человека празднуют 1 октября Новость обновлена 01 октября 2021, 11:12
День пожилого человека празднуют 1 октября

Не забудьте поздравить своих дедушек и бабушек с этим важным праздником.

В пятницу, 1 октября, мы празднуем не только приход нового месяца осени, но еще и такой важный и нужный праздник, как День пожилого человека. Этот праздник был утвержден резолюцией ООН в 1990-м году. Таким образом сегодня мы отметим его в 31-й раз.

"Телеграф" приготовил для вас открытки, которые вы можете отправить своим бабушкам и дедушкам, чтобы поздравить их с этим праздником.

Эта дата выбрана не случайно, ведь осень — это золотая пора, и точно так же можно назвать и старость, ведь это время, которое можно посвятить себе, своим родным и близким, не отвлекаясь на каждодневный труд. Это время, когда можно замедлиться, отдохнуть и свпомнить о пережитых ярких впечатлениях.

Открытки с Днем пожилого человека

Открытки с Днем пожилых людей
Открытки с Днем пожилых людей
Открытки с Днем пожилых людей
Открытки с Днем пожилых людей
Открытки с Днем пожилых людей
Открытки с Днем пожилых людей
Открытки с Днем пожилых людей
Открытки с Днем пожилых людей

День пожилого человека — это очень важный праздник. Он призван обратить внимание на проблемы пожилых людей. Например, экономическое и социальное обеспечение.

Также рекомендуем обратить внимание на материал с подзравительными открытками ко Дню учителя. Кроме того. мы подготовили для вас материал с оригиналыми идеями для подарков ко Дню учителя.

Теги:
#Праздник #1 октября #день пожилого человека
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