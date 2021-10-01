З днем людей похилого віку! Красиві листівки для бабусь і дідусів
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Не забудьте привітати своїх дідусів і бабусь з цим важливим святом.
У п’ятницю, 1 жовтня, ми святкуємо не тільки прихід нового місяця осені, але ще й такий важливе і потрібне свято, як День літньої людини. Це свято було затверджене резолюцією ООН в 1990-му році. Таким чином сьогодні ми відзначимо його в 31-й раз.
"Телеграф" приготував для вас листівки, які ви можете відправити своїм бабусям і дідусям, щоб привітати їх з цим святом.
Ця дата обрана не випадково, адже осінь — це золота пора, і точно так само можна назвати і старість, адже це час, який можна присвятити собі, своїм рідним і близьким, не відволікаючись на щоденну працю. Це час, коли можна сповільнитися, відпочити і свпомніть про пережиті яскраві враження.
Листівки до Дня людини похилого віку
День літньої людини — це дуже важливе свято. Він покликаний звернути увагу на проблеми літніх людей. Наприклад, економічне і соціальне забезпечення.
Також рекомендуємо звернути увагу на матеріал з подзравітельнимі листівками до Дня вчителя. Крім того. ми підготували для вас матеріал з оригіналом ідеями для подарунків до Дня вчителя.
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