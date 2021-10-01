З днем людей похилого віку! Красиві листівки для бабусь і дідусів

Не забудьте привітати своїх дідусів і бабусь з цим важливим святом.

У п’ятницю, 1 жовтня, ми святкуємо не тільки прихід нового місяця осені, але ще й такий важливе і потрібне свято, як День літньої людини. Це свято було затверджене резолюцією ООН в 1990-му році. Таким чином сьогодні ми відзначимо його в 31-й раз.

"Телеграф" приготував для вас листівки, які ви можете відправити своїм бабусям і дідусям, щоб привітати їх з цим святом.

Ця дата обрана не випадково, адже осінь — це золота пора, і точно так само можна назвати і старість, адже це час, який можна присвятити собі, своїм рідним і близьким, не відволікаючись на щоденну працю. Це час, коли можна сповільнитися, відпочити і свпомніть про пережиті яскраві враження.

Листівки до Дня людини похилого віку

Листівки до Дня людини похилого віку

Листівки до Дня людини похилого віку

Листівки до Дня людини похилого віку

Листівки до Дня людини похилого віку

День літньої людини — це дуже важливе свято. Він покликаний звернути увагу на проблеми літніх людей. Наприклад, економічне і соціальне забезпечення.

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