Имя участника, выбывшего в шестом выпуске проекта "МастерШеф" (фото)

На этой неделе кулинарное шоу покинул еще один участник

В субботу, 2 октября, состоялся шестой эфир 11 сезона одного из самых популярных кулинарных проектов страны — "МастерШеф". В этом году участники соревнуются за главный приз проекта — 300 тысяч гривен, обучение в Le Cordon Bleu, а также звание лучшего кулинара-аматора Украины-2021. Напомним, что недавно ушла из жизни участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" Стелла Клименко.

По условиям первого конкурса участники разделились на три команды. В каждой определили капитана и су-шефа, которые оставили кухню на некоторое время. Так, кулинарам-аматорам необходимо было приготовить блюда, характеризующие различные страны, а капитаны и их помощники — угадать эти страны.

Далее на участников ждал выездной конкурс в селе, где они должны были накормить местных жителей, но с одним условием: они должны были сами заработать продукты, а именно: покрасить детскую песочницу, порубить дрова, собрать картофель, малину, почистить и др.

На битве черных фартуков трех кандидатов на вылет ждали точки стрит-фуда. Каждому участнику нужно было придумать название, концепцию и меню своего маленького заведения, а звездным ингредиентом всех блюд должен был быть обычный лук.

Не справился с заданием только один аматор, и это Амадор Лопес.

Ранее "Телеграф" сообщал, что причиной смерти участницы проекта "МастерШеф. Профессионалы-3" Стеллы Клименко стала остановка сердца. Девушка умерла во время отдыха в Египте.