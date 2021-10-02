Рус

Ім’я учасника, який вибув в шостому випуску проекту "МастерШеф" (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
35
"МастерШеф" 2021 Новина оновлена 02 жовтня 2021, 23:08
"МастерШеф" 2021

На цьому тижні кулінарне шоу покинув ще один учасник

У суботу, 2 жовтня, відбувся шостий ефір 11 сезону одного з найбільш популярних кулінарних проектів країни — "МастерШеф". Цього року учасники змагаються за головний приз проекту — 300 тисяч гривень, навчання в Le Cordon Bleu, а також звання кращого кулінара-аматора України-2021. Нагадаємо, що недавно пішла з життя учасниця шоу "МастерШеф. Професіонали-3" Стелла Клименко.

За умовами першого конкурсу учасники розділилися на три команди. У кожній визначили капітана і су-шефа, які залишили кухню на деякий час. Так, кулінарам-аматорам необхідно було приготувати страви, які характеризують різні країни, а капітани і їх помічники — вгадати ці країни.

Далі на учасників чекав виїзний конкурс в селі, де вони повинні були нагодувати місцевих жителів, але з однією умовою: вони повинні були самі заробити продукти, а саме: пофарбувати дитячу пісочницю, порубати дрова, зібрати картоплю, малину та ін.

На битві чорних фартухів трьох кандидатів на виліт чекали точки стріт-фуду. Кожному учаснику потрібно було придумати назву, концепцію і меню свого маленького закладу, а зоряним інгредієнтом всіх страв повинен був бути звичайний лук.

Не впорався із завданням тільки один аматор, і це Амадор Лопес.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що причиною смерті учасниці проекту "МастерШеф. Професіонали-3" Стелли Клименко стала зупинка серця. Дівчина померла під час відпочинку в Єгипті.

Теги:
#Шоу #Майстер шеф
"Слуга народу"
Україна
Депутатів напоїли і брали змором: джерела розповіли, навіщо насправді "слуг" зібрали в Трускавці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Слуга народу"
Депутатів напоїли і брали змором: джерела розповіли, навіщо насправді "слуг" зібрали в Трускавці
Дата публікації
Категорія
Газопровід
Постраждає "Газпром": в Росії розповіли про підводні камені транзиту газу до Угорщини в обхід України
Дата публікації
Категорія
Маргарита Шол і Тетяна Грищенко
Депутатки від "Слуги народу" проміняли Зеленського на келих вина (відео)
Дата публікації
Категорія
Спікер ВР Дмитро Разумков
"Слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова
Дата публікації
Категорія
Ірина Венедіктова
"Це нормально, я радію": Венедіктова прокоментувала чутки про можливу відставку (ексклюзивне відео)