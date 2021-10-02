Ім’я учасника, який вибув в шостому випуску проекту "МастерШеф" (фото)

На цьому тижні кулінарне шоу покинув ще один учасник

У суботу, 2 жовтня, відбувся шостий ефір 11 сезону одного з найбільш популярних кулінарних проектів країни — "МастерШеф". Цього року учасники змагаються за головний приз проекту — 300 тисяч гривень, навчання в Le Cordon Bleu, а також звання кращого кулінара-аматора України-2021. Нагадаємо, що недавно пішла з життя учасниця шоу "МастерШеф. Професіонали-3" Стелла Клименко.

За умовами першого конкурсу учасники розділилися на три команди. У кожній визначили капітана і су-шефа, які залишили кухню на деякий час. Так, кулінарам-аматорам необхідно було приготувати страви, які характеризують різні країни, а капітани і їх помічники — вгадати ці країни.

Далі на учасників чекав виїзний конкурс в селі, де вони повинні були нагодувати місцевих жителів, але з однією умовою: вони повинні були самі заробити продукти, а саме: пофарбувати дитячу пісочницю, порубати дрова, зібрати картоплю, малину та ін.

На битві чорних фартухів трьох кандидатів на виліт чекали точки стріт-фуду. Кожному учаснику потрібно було придумати назву, концепцію і меню свого маленького закладу, а зоряним інгредієнтом всіх страв повинен був бути звичайний лук.

Не впорався із завданням тільки один аматор, і це Амадор Лопес.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що причиною смерті учасниці проекту "МастерШеф. Професіонали-3" Стелли Клименко стала зупинка серця. Дівчина померла під час відпочинку в Єгипті.