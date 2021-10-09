Укр

Кто вылетел из "МастерШефа" на седьмой неделе проекта: имя и фото участника

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
21
"МастерШеф" 11 сезон - с проекта ушел еще один кулинар-аматор Новость обновлена 09 октября 2021, 23:18
"МастерШеф" 11 сезон - с проекта ушел еще один кулинар-аматор

Участникам кулинарного шоу пришлось угадывать ингредиенты блюда с помощью стихов

В воскресенье, 9 октября, на телеканале СТБ вышел седьмой выпуск самого популярного кулинарного шоу страны — "МастерШеф". В 2021 году это уже 11 сезон проекта. В прошлый раз "МастерШеф-11" покинул Амадор Лопес, известный в Украине хореограф и шоумен.

На этот раз кулинарам-аматорам пришлось проявить не только кулинарный талант, но и интеллект. Участники поделились на две команды, судьи выбрали капитанов, а каждый из них — своего су-шефа. Командам нужно было приготовить всего по одному блюду, но увидеть и попробовать ее смогут только капитан и его помощник. Передать максимальное количество информации об оригинальном блюде своим командам участники должны были с помощью украинской поэзии.

В начале второго конкурса участники коллективным голосованием выбрали трех лидеров: Яну, Богдана и Влада. Другие разбились на цеха: овощной, мясной, соусный. Цеха будут изготавливать полуфабрикаты и продавать их лидерам, а те должны собрать готовые блюда, довести их до вкуса и продать как можно больше судьям, чтобы заработать максимальное количество шефов — денежных единиц проекта.

Лидеры должны были продавать судьям готовые блюда за "шефы"
Лидеры должны были продавать судьям готовые блюда за "шефы"

Настало время битвы черных фартуков. На этот раз решать судьбу участников снова будут коробки-загадки. Так, под каждой коробкой находился определенный ингредиент. После звонка кулинары-аматоры поднимали коробки и собирали продукты для своего блюда. По условиям конкурса, один продукт они могли отдать сопернику.

К сожалению, на этой неделе проект покинула Диана Куваева. Девушка является мамой двоих детей, владелицей доставки суши и тиктокершей.

Напомним, что недавно ушла из жизни участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" Стелла Клименко. Причиной смерти девушки стала остановка сердца. Она умерла во время отдыха в Египте.

Теги:
#Шоу #МастерШеф
Главные события дня
Украина
Итоги дня 9 октября: провал в назначении главы САП, стычки под домом Порошенко
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные события дня
Итоги дня 9 октября: провал в назначении главы САП, стычки под домом Порошенко
Дата публикации
Категория
Финляндия - Украина
Сборная Украины добыла первую победу при Петракове (видео)
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Наркотики и алкоголь: в "Слуге народа" раскрыли новые детали смерти нардепа Полякова
Дата публикации
Категория
Помощник нардепа на общественных началах Руслан Джамбулатов, с которым вместе выпивал перед смертью нардеп Поляков
Бизнес на конфискате и криминальный шлейф – что известно о семье Джамбулатовых, "засветившихся" в смерти нардепа Антона Полякова
Дата публикации
Категория
"Маскарад" 2 сезон - звезды раскрыли двух участников
Шоу "Маскарад" 2 сезон: в четвертом выпуске были раскрыты Ельф и Пират (видео)