Кто вылетел из "МастерШефа" на седьмой неделе проекта: имя и фото участника

Участникам кулинарного шоу пришлось угадывать ингредиенты блюда с помощью стихов

В воскресенье, 9 октября, на телеканале СТБ вышел седьмой выпуск самого популярного кулинарного шоу страны — "МастерШеф". В 2021 году это уже 11 сезон проекта. В прошлый раз "МастерШеф-11" покинул Амадор Лопес, известный в Украине хореограф и шоумен.

На этот раз кулинарам-аматорам пришлось проявить не только кулинарный талант, но и интеллект. Участники поделились на две команды, судьи выбрали капитанов, а каждый из них — своего су-шефа. Командам нужно было приготовить всего по одному блюду, но увидеть и попробовать ее смогут только капитан и его помощник. Передать максимальное количество информации об оригинальном блюде своим командам участники должны были с помощью украинской поэзии.

В начале второго конкурса участники коллективным голосованием выбрали трех лидеров: Яну, Богдана и Влада. Другие разбились на цеха: овощной, мясной, соусный. Цеха будут изготавливать полуфабрикаты и продавать их лидерам, а те должны собрать готовые блюда, довести их до вкуса и продать как можно больше судьям, чтобы заработать максимальное количество шефов — денежных единиц проекта.

Лидеры должны были продавать судьям готовые блюда за "шефы"

Настало время битвы черных фартуков. На этот раз решать судьбу участников снова будут коробки-загадки. Так, под каждой коробкой находился определенный ингредиент. После звонка кулинары-аматоры поднимали коробки и собирали продукты для своего блюда. По условиям конкурса, один продукт они могли отдать сопернику.

К сожалению, на этой неделе проект покинула Диана Куваева. Девушка является мамой двоих детей, владелицей доставки суши и тиктокершей.

Напомним, что недавно ушла из жизни участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" Стелла Клименко. Причиной смерти девушки стала остановка сердца. Она умерла во время отдыха в Египте.