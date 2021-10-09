Хто вилетів з "МастерШефу" на сьомому тижні проекту: ім’я та фото учасника

Учасникам кулінарного шоу довелося вгадувати інгредієнти страви за допомогою віршів

У неділю, 9 жовтня, на телеканалі СТБ вийшов сьомий випуск найпопулярнішого кулінарного шоу країни — "МастерШеф". У 2021 році це вже 11 сезон проекту. Минулого разу "МастерШеф-11" покинув Амадор Лопес, відомий в Україні хореограф і шоумен.

На цей раз кулінарам-аматорам довелося проявити не тільки кулінарний талант, а й інтелект. Учасники поділилися на дві команди, судді вибрали капітанів, а кожен з них — свого су-шефа. Командам потрібно було приготувати всього по одному блюду, але побачити і спробувати її зможуть лише капітан і його помічник. Передати максимальну кількість інформації про оригінальну страву своїм командам учасники повинні були за допомогою української поезії.

На початку другого конкурсу учасники колективним голосуванням обрали трьох лідерів: Яну, Богдана і Влада. Інші розбилися на цехи: овочевий, м’ясний, соусний. Цехи виготовлятимуть напівфабрикати і продавати їх лідерам, а ті повинні зібрати готові страви, довести їх до смаку і продати якомога більше суддям, щоб заробити максимальну кількість шефів — грошових одиниць проекту.

Лідери повинні були продавати суддям готові страви за "шефи"

Настав час битви чорних фартухів. На цей раз вирішувати долю учасників знову будуть коробки-загадки. Так, під кожною коробкою перебував певний інгредієнт. Після дзвінка кулінари-аматори піднімали коробки і збирали продукти для своєї страви. За умовами конкурсу, один продукт вони могли віддати супернику.

На жаль, на цьому тижні проект покинула Діана Куваєва. Дівчина є мамою двох дітей, власницею доставки суші і тіктокершою.

Нагадаємо, що недавно пішла з життя учасниця шоу "МастерШеф. Професіонали-3" Стелла Клименко. Причиною смерті дівчини стала зупинка серця. Вона померла під час відпочинку в Єгипті.