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Хто вилетів з "МастерШефу" на сьомому тижні проекту: ім’я та фото учасника

Автор
Тетяна Кармазіна
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"МастерШеф" 11 сезон — з проекту пішов ще один кулінар-аматор
"МастерШеф" 11 сезон — з проекту пішов ще один кулінар-аматор

Учасникам кулінарного шоу довелося вгадувати інгредієнти страви за допомогою віршів

У неділю, 9 жовтня, на телеканалі СТБ вийшов сьомий випуск найпопулярнішого кулінарного шоу країни — "МастерШеф". У 2021 році це вже 11 сезон проекту. Минулого разу "МастерШеф-11" покинув Амадор Лопес, відомий в Україні хореограф і шоумен.

На цей раз кулінарам-аматорам довелося проявити не тільки кулінарний талант, а й інтелект. Учасники поділилися на дві команди, судді вибрали капітанів, а кожен з них — свого су-шефа. Командам потрібно було приготувати всього по одному блюду, але побачити і спробувати її зможуть лише капітан і його помічник. Передати максимальну кількість інформації про оригінальну страву своїм командам учасники повинні були за допомогою української поезії.

На початку другого конкурсу учасники колективним голосуванням обрали трьох лідерів: Яну, Богдана і Влада. Інші розбилися на цехи: овочевий, м’ясний, соусний. Цехи виготовлятимуть напівфабрикати і продавати їх лідерам, а ті повинні зібрати готові страви, довести їх до смаку і продати якомога більше суддям, щоб заробити максимальну кількість шефів — грошових одиниць проекту.

Лідери повинні були продавати суддям готові страви за "шефи"
Лідери повинні були продавати суддям готові страви за "шефи"

Настав час битви чорних фартухів. На цей раз вирішувати долю учасників знову будуть коробки-загадки. Так, під кожною коробкою перебував певний інгредієнт. Після дзвінка кулінари-аматори піднімали коробки і збирали продукти для своєї страви. За умовами конкурсу, один продукт вони могли віддати супернику.

На жаль, на цьому тижні проект покинула Діана Куваєва. Дівчина є мамою двох дітей, власницею доставки суші і тіктокершою.

Нагадаємо, що недавно пішла з життя учасниця шоу "МастерШеф. Професіонали-3" Стелла Клименко. Причиною смерті дівчини стала зупинка серця. Вона померла під час відпочинку в Єгипті.

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#Шоу #Майстер шеф
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