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Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции и приметы

Автор
Анна Барабан
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Считалось, что именно на Покров выпадает первый снег. Новость обновлена 10 октября 2021, 21:17
Считалось, что именно на Покров выпадает первый снег.

На Руси Покров называли девичьим праздником, поскольку праздник ассоциировался с платком.

В четверг, 14 октября, православная и католическая церкви ежегодно отмечают главный осенний праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Дата праздника непреходящая, поэтому отмечается в один и тот же день.

Покрова Пресвятой Богородицы: значение и история праздника

История праздника относит нас в 10 век, когда во Влахернском храме произошло чудесное явление Богоматерии в сопровождении Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. Дева Мария уберегла молящихся от нашествия захватчиков, накрыв своим широким белым покрывалом (покровом).

Покров Пресвятой Богородицы: традиции дня

Праздник Покров у наших предков ассоциировался с приходом зимы. Поэтому с этого дня начинаются активные приготовления к самой холодной поре года. Накануне праздника в домах наводили порядок, а из урожая готовили угощения, варили брагу и мёд. Обязательным блюдом на столе были блины.

Отметим, что на Покров Пресвятой Богородицы поста нет.

Также, с Покрова дня начинались свадьбы. Считалось, что созданные в этот период семьи будут счастливыми и крепкими.

Покрова Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

На праздник Покров существуют свои запреты

  • Выполнять тяжелую домашнюю работу: планировать стирку, глажку, рукодельничать.
  • Отказывать, если сватаются.
  • Ругаться, сквернословить, и ссориться с близкими людьми;
  • Давать деньги в долг и занимать.
  • Нельзя злоупотреблять алкоголем.

Покрова Пресвятой Богородицы: народные приметы

  1. Если на Покров тепло, также будет и зимой;
  2. Если на Покров холода, то ждать морозной зимы;
  3. Восточный или западный ветер – к суровой зиме;
  4. Южный ветер – к мягкой зиме;
  5. Северный ветер – к снежной зиме;
  6. Полностью листья облетели на деревьях – к легкой зиме;
  7. Улетели журавли – к холодной зиме;
  8. Журавли улетели после Покрова – к теплой зиме;
  9. Снежно 14 октября – снежно будет 8 ноября;

Ранее "Телеграф" узнал у военного священника, протоиерея Дмитрия Поворотного, что важно сделать на Покрова, чтобы обрести поддержку у Богородицы.

Теги:
#Праздник #Покров #Покрова #Покрова Пресвятой Богородицы #Покров Пресвятой Богородицы #Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии #Покров Богородицы
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