Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции и приметы

На Руси Покров называли девичьим праздником, поскольку праздник ассоциировался с платком.

В четверг, 14 октября, православная и католическая церкви ежегодно отмечают главный осенний праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Дата праздника непреходящая, поэтому отмечается в один и тот же день.

Покрова Пресвятой Богородицы: значение и история праздника

История праздника относит нас в 10 век, когда во Влахернском храме произошло чудесное явление Богоматерии в сопровождении Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. Дева Мария уберегла молящихся от нашествия захватчиков, накрыв своим широким белым покрывалом (покровом).

Покров Пресвятой Богородицы: традиции дня

Праздник Покров у наших предков ассоциировался с приходом зимы. Поэтому с этого дня начинаются активные приготовления к самой холодной поре года. Накануне праздника в домах наводили порядок, а из урожая готовили угощения, варили брагу и мёд. Обязательным блюдом на столе были блины.

Отметим, что на Покров Пресвятой Богородицы поста нет.

Также, с Покрова дня начинались свадьбы. Считалось, что созданные в этот период семьи будут счастливыми и крепкими.

Покрова Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

На праздник Покров существуют свои запреты.

Выполнять тяжелую домашнюю работу: планировать стирку, глажку, рукодельничать.

Отказывать, если сватаются.

Ругаться, сквернословить, и ссориться с близкими людьми;

Давать деньги в долг и занимать.

Нельзя злоупотреблять алкоголем.

Покрова Пресвятой Богородицы: народные приметы

Если на Покров тепло, также будет и зимой; Если на Покров холода, то ждать морозной зимы; Восточный или западный ветер – к суровой зиме; Южный ветер – к мягкой зиме; Северный ветер – к снежной зиме; Полностью листья облетели на деревьях – к легкой зиме; Улетели журавли – к холодной зиме; Журавли улетели после Покрова – к теплой зиме; Снежно 14 октября – снежно будет 8 ноября;

Ранее "Телеграф" узнал у военного священника, протоиерея Дмитрия Поворотного, что важно сделать на Покрова, чтобы обрести поддержку у Богородицы.