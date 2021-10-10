Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции и приметы
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На Руси Покров называли девичьим праздником, поскольку праздник ассоциировался с платком.
В четверг, 14 октября, православная и католическая церкви ежегодно отмечают главный осенний праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Дата праздника непреходящая, поэтому отмечается в один и тот же день.
Покрова Пресвятой Богородицы: значение и история праздника
История праздника относит нас в 10 век, когда во Влахернском храме произошло чудесное явление Богоматерии в сопровождении Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. Дева Мария уберегла молящихся от нашествия захватчиков, накрыв своим широким белым покрывалом (покровом).
Покров Пресвятой Богородицы: традиции дня
Праздник Покров у наших предков ассоциировался с приходом зимы. Поэтому с этого дня начинаются активные приготовления к самой холодной поре года. Накануне праздника в домах наводили порядок, а из урожая готовили угощения, варили брагу и мёд. Обязательным блюдом на столе были блины.
Отметим, что на Покров Пресвятой Богородицы поста нет.
Также, с Покрова дня начинались свадьбы. Считалось, что созданные в этот период семьи будут счастливыми и крепкими.
Покрова Пресвятой Богородицы: что нельзя делать
На праздник Покров существуют свои запреты.
- Выполнять тяжелую домашнюю работу: планировать стирку, глажку, рукодельничать.
- Отказывать, если сватаются.
- Ругаться, сквернословить, и ссориться с близкими людьми;
- Давать деньги в долг и занимать.
- Нельзя злоупотреблять алкоголем.
Покрова Пресвятой Богородицы: народные приметы
- Если на Покров тепло, также будет и зимой;
- Если на Покров холода, то ждать морозной зимы;
- Восточный или западный ветер – к суровой зиме;
- Южный ветер – к мягкой зиме;
- Северный ветер – к снежной зиме;
- Полностью листья облетели на деревьях – к легкой зиме;
- Улетели журавли – к холодной зиме;
- Журавли улетели после Покрова – к теплой зиме;
- Снежно 14 октября – снежно будет 8 ноября;
Ранее "Телеграф" узнал у военного священника, протоиерея Дмитрия Поворотного, что важно сделать на Покрова, чтобы обрести поддержку у Богородицы.
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