Покров Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції та прикмети

На Русі Покров називали дівочим святом, оскільки свято асоціювалося з хусткою.

У четвер, 14 жовтня, православна і католицька церкви щорічно відзначають головне осіннє свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Дата свята неперехідна, тому відзначається воно в один і той же день.

Покрова Пресвятої Богородиці: значення і історія свята

Історія свята відносить нас в 10 століття, коли у Влахернському храмі відбулося чудове явище Богоматері в супроводі Іоанна Хрестителя та Івана Богослова. Діва Марія вберегла вірян від навали загарбників, накривши своїм широким білим покривалом (покровом).

Покров Пресвятої Богородиці: традиції дня

Свято Покрова у наших предків асоціюється з приходом зими. Тому з цього дня починаються активні приготування до найхолоднішої пори року. Напередодні свята в будинках наводили порядок, а з урожаю готували частування, варили брагу і мед. Обов’язковою стравою на столі були млинці.

Відзначимо, що на Покров Пресвятої Богородиці поста немає.

Також, з дня Покрови починалися весілля. Вважалося, що створені в цей період сім’ї будуть щасливими і міцними.

Покрова Пресвятої Богородиці: що не можна робити

На свято Покрова існують свої заборони.

Виконувати важку домашню роботу: планувати прання, прасування, вишивати.

Відмовляти, якщо сватаються.

Лаятися, лихословити, і сваритися з близькими людьми;

Давати гроші в борг і позичати.

Не можна зловживати алкоголем.

Покрова Пресвятої Богородиці: народні прикмети

Якщо на Покрову тепло, також буде і взимку; Якщо на Покрову холоду, то чекати морозної зими; Східний або західний вітер — до суворої зими; Південний вітер — до м’якої зими; Північний вітер — до сніжної зими; Повністю листя облетіло на деревах — до легкої зими; Відлетіли журавлі — до холодної зими; Журавлі відлетіли після Покрова — до теплої зими; Сніжно 14 жовтня — сніжно буде 8 листопада;

Раніше "Телеграф" дізнався у військового священника, протоієрея Дмитра Поворотного, що важливо зробити на Покрова, щоб знайти підтримку у Богородиці.