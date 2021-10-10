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Покров Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції та прикмети

Автор
Анна Барабан
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Вважалося, що саме на Покрову випадає перший сніг. Новина оновлена 10 жовтня 2021, 21:17
Вважалося, що саме на Покрову випадає перший сніг.

На Русі Покров називали дівочим святом, оскільки свято асоціювалося з хусткою.

У четвер, 14 жовтня, православна і католицька церкви щорічно відзначають головне осіннє свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Дата свята неперехідна, тому відзначається воно в один і той же день.

Покрова Пресвятої Богородиці: значення і історія свята

Історія свята відносить нас в 10 століття, коли у Влахернському храмі відбулося чудове явище Богоматері в супроводі Іоанна Хрестителя та Івана Богослова. Діва Марія вберегла вірян від навали загарбників, накривши своїм широким білим покривалом (покровом).

Покров Пресвятої Богородиці: традиції дня

Свято Покрова у наших предків асоціюється з приходом зими. Тому з цього дня починаються активні приготування до найхолоднішої пори року. Напередодні свята в будинках наводили порядок, а з урожаю готували частування, варили брагу і мед. Обов’язковою стравою на столі були млинці.

Відзначимо, що на Покров Пресвятої Богородиці поста немає.

Також, з дня Покрови починалися весілля. Вважалося, що створені в цей період сім’ї будуть щасливими і міцними.

Покрова Пресвятої Богородиці: що не можна робити

На свято Покрова існують свої заборони.

  • Виконувати важку домашню роботу: планувати прання, прасування, вишивати.
  • Відмовляти, якщо сватаються.
  • Лаятися, лихословити, і сваритися з близькими людьми;
  • Давати гроші в борг і позичати.
  • Не можна зловживати алкоголем.

Покрова Пресвятої Богородиці: народні прикмети

  1. Якщо на Покрову тепло, також буде і взимку;
  2. Якщо на Покрову холоду, то чекати морозної зими;
  3. Східний або західний вітер — до суворої зими;
  4. Південний вітер — до м’якої зими;
  5. Північний вітер — до сніжної зими;
  6. Повністю листя облетіло на деревах — до легкої зими;
  7. Відлетіли журавлі — до холодної зими;
  8. Журавлі відлетіли після Покрова — до теплої зими;
  9. Сніжно 14 жовтня — сніжно буде 8 листопада;

Раніше "Телеграф" дізнався у військового священника, протоієрея Дмитра Поворотного, що важливо зробити на Покрова, щоб знайти підтримку у Богородиці.

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