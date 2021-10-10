Покров Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції та прикмети
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 25
На Русі Покров називали дівочим святом, оскільки свято асоціювалося з хусткою.
У четвер, 14 жовтня, православна і католицька церкви щорічно відзначають головне осіннє свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Дата свята неперехідна, тому відзначається воно в один і той же день.
Покрова Пресвятої Богородиці: значення і історія свята
Історія свята відносить нас в 10 століття, коли у Влахернському храмі відбулося чудове явище Богоматері в супроводі Іоанна Хрестителя та Івана Богослова. Діва Марія вберегла вірян від навали загарбників, накривши своїм широким білим покривалом (покровом).
Покров Пресвятої Богородиці: традиції дня
Свято Покрова у наших предків асоціюється з приходом зими. Тому з цього дня починаються активні приготування до найхолоднішої пори року. Напередодні свята в будинках наводили порядок, а з урожаю готували частування, варили брагу і мед. Обов’язковою стравою на столі були млинці.
Відзначимо, що на Покров Пресвятої Богородиці поста немає.
Також, з дня Покрови починалися весілля. Вважалося, що створені в цей період сім’ї будуть щасливими і міцними.
Покрова Пресвятої Богородиці: що не можна робити
На свято Покрова існують свої заборони.
- Виконувати важку домашню роботу: планувати прання, прасування, вишивати.
- Відмовляти, якщо сватаються.
- Лаятися, лихословити, і сваритися з близькими людьми;
- Давати гроші в борг і позичати.
- Не можна зловживати алкоголем.
Покрова Пресвятої Богородиці: народні прикмети
- Якщо на Покрову тепло, також буде і взимку;
- Якщо на Покрову холоду, то чекати морозної зими;
- Східний або західний вітер — до суворої зими;
- Південний вітер — до м’якої зими;
- Північний вітер — до сніжної зими;
- Повністю листя облетіло на деревах — до легкої зими;
- Відлетіли журавлі — до холодної зими;
- Журавлі відлетіли після Покрова — до теплої зими;
- Сніжно 14 жовтня — сніжно буде 8 листопада;
Раніше "Телеграф" дізнався у військового священника, протоієрея Дмитра Поворотного, що важливо зробити на Покрова, щоб знайти підтримку у Богородиці.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-