Муж солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой стал жертвой серьезного ДТП - он в реанимации

Артистка узнала о происшествии во время концерта.

Муж солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой стал жертвой серьезного ДТП. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Как сообщает издание Super, Кирилл Сыров разбился на мотоцикле и на данный момент находится в реанимации.

Певица узнала о случившемся вчера, во время концерта, и тут же отправилась в больницу к супругу. По ее словам, Сыроев находится под наблюдением врачей.

"Все под контролем. Да, он в реанимации", — сообщила певица.

Отметим, что и сама артистка недавно получила травму. Во время репетиции она ударилась головой о деревянную стену. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга, а также травму шеи.

Кирилл Сыров — бизнесмен, совладелец фирмы "Валента", одной из самых крупных фармакологических компаний в России. Он женился на Плетневой в 2005-м, в браке у них родились двое детей — дочь Мария и сын Кирилл.

Анна Плетнева — солистка российской группы "Винтаж", которая была на пике своей популярности в 2010-е годы. Самые известные песни группы "Плохая девочка" и "Ева".

Как сообщал "Телеграф" вчера российская телеведущая Ксения Собчак попала в аварию, в которой погибла женщина. Сама же журналистка получила сотрясение мозга.

Позднее выяснилась личность жертвы ДТП. Ей оказалась 35-летняя Екатерина Тарасова.