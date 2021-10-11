Чоловік солістки гурту"Вінтаж" Анни Плетньової став жертвою серйозної ДТП — він у реанімації

Артистка дізналася про подію під час концерту.

Чоловік солістки гурту "Вінтаж" Анни Плетньової став жертвою серйозної ДТП. Зараз він перебуває в реанімації.

Як повідомляє видання Super, Кирило Сиров розбився на мотоциклі і на даний момент знаходиться в реанімації.

Співачка дізналася про те, що трапилося вчора, під час концерту, і тут же відправилася в лікарню до чоловіка. За її словами, Сиров знаходиться під наглядом лікарів.

"Все під контролем. Так, він в реанімації", — повідомила співачка.

Відзначимо, що і сама артистка недавно отримала травму. Під час репетиції вона вдарилася головою об дерев’яну стіну. Медики діагностували у неї струс мозку, а також травму шиї.

Кирило Сиров — бізнесмен, співвласник фірми "Валента", однієї з найбільших фармакологічних компаній в Росії. Він одружився з Плетньовою у 2005-му, в шлюбі у них народилися двоє дітей — дочка Марія і син Кирило.

Анна Плетньова — солістка російського гурту "Вінтаж", який була на піку своєї популярності в 2010-і роки. Найвідоміші пісні групи були "Плохая девочка" і "Ева".

Як повідомляв "Телеграф", вчора російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила в аварію, в якій загинула жінка. Сама ж журналістка отримала струс мозку.

Пізніше з’ясувалася особистість жертви ДТП. Нею виявилася 35-річна Катерина Тарасова.