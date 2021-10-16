Укр

Эти три знака Зодиака самые коварные

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Самые коварные знаки Зодиака Новость обновлена 16 октября 2021, 09:12
Самые коварные знаки Зодиака

Эти знаки способны пойти на подлость ради собственной выгоды.

Коварные люди тем и опасны, что их сложно раскусить. Эта черта зачастую тщательно скрывается, а проявляется в самый ответственный момент, когда избежать заготовленных вам неприятностей уже поздно. Однако астрологи отмечают, что "вычислить" коварного человека можно по его знаку Зодиака и называют тройку, которая точно обладает этой чертой.

1 место – Весы

Весы высоко ценят свой комфорт и очень любят деньги. Именно поэтому они готовы пойти на все, чтобу улучшить свое финансовое состояние. Они лего присваивают себе чужие заслуги, используют чужой труд и временами могут поступить по-настоящему подло.

При этом они хорошие манипуляторы и легко могут заставить коллег делать за них их работу.

2 место – Близнецы

Близнецы — очень изворотливый знак. Они сосредоточены только на себе и легко подставят под удар других, если их самих это убережет от опасности. При этом в своих действиях они не видят ничего плохого и свято верят, что поступают правильно.

Близнецы не привязываются к людям и лего переступят через дружбу или любовь ради собственной выгоды.

3 место – Козерог

Козероги очень расчетливы. Они стремятся извлечь максимальную пользу для себя из любой ситуации. Чтобы получить лучший для себя результат, Козероги могут даже подставить других.

Ранее "Телеграф" писал, под каким знаком Зодиака рождаются самые вредные жены.

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