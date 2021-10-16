Эти три знака Зодиака самые коварные

Эти знаки способны пойти на подлость ради собственной выгоды.

Коварные люди тем и опасны, что их сложно раскусить. Эта черта зачастую тщательно скрывается, а проявляется в самый ответственный момент, когда избежать заготовленных вам неприятностей уже поздно. Однако астрологи отмечают, что "вычислить" коварного человека можно по его знаку Зодиака и называют тройку, которая точно обладает этой чертой.

1 место – Весы

Весы высоко ценят свой комфорт и очень любят деньги. Именно поэтому они готовы пойти на все, чтобу улучшить свое финансовое состояние. Они лего присваивают себе чужие заслуги, используют чужой труд и временами могут поступить по-настоящему подло.

При этом они хорошие манипуляторы и легко могут заставить коллег делать за них их работу.

2 место – Близнецы

Близнецы — очень изворотливый знак. Они сосредоточены только на себе и легко подставят под удар других, если их самих это убережет от опасности. При этом в своих действиях они не видят ничего плохого и свято верят, что поступают правильно.

Близнецы не привязываются к людям и лего переступят через дружбу или любовь ради собственной выгоды.

3 место – Козерог

Козероги очень расчетливы. Они стремятся извлечь максимальную пользу для себя из любой ситуации. Чтобы получить лучший для себя результат, Козероги могут даже подставить других.

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