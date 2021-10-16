Ці три знаки Зодіаку найпідступніші

Ці знаки здатні піти на підлість заради власної вигоди.

Підступні люди тим і небезпечні, що їх складно розкусити. Ця риса часто ретельно ховається, а проявляється в найвідповідальніший момент, коли уникнути заготовлених вам неприємностей вже пізно. Однак астрологи відзначають, що "вирахувати" підступну людину можна за її знаком Зодіаку і називають трійку, яка точно має цю рису.

1 місце — Терези

Терези високо цінують свій комфорт і дуже люблять гроші. Саме тому вони готові піти на все, щоб поліпшити свій фінансовий стан. Вони лего привласнюють собі чужі заслуги, використовують чужу працю і часом можуть вчинити по-справжньому підло.

При цьому вони хороші маніпулятори і легко можуть змусити колег робити за них їхню роботу.

2 місце — Близнюки

Близнюки — дуже спритний знак. Вони зосереджені тільки на собі і легко підставлять під удар інших, якщо їх самих це вбереже від небезпеки. При цьому в своїх діях вони не бачать нічого поганого і свято вірять, що надходять правильно.

Близнюки не прив’язуються до людей і лего переступлять через дружбу або любов заради власної вигоди.

3 місце — Козеріг

Козероги дуже розважливі. Вони прагнуть отримати максимальну користь для себе з будь-якої ситуації. Щоб отримати найкращий для себе результат, Козероги можуть навіть підставити інших.

Раніше "Телеграф" писав, під яким знаком Зодіаку народжуються найшкідливіші дружини.