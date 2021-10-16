Укр

Сабина Ахмедова трогательно поздравила своего бойфренда с днем рождения

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Сабина Ахмедова перестала скрывать своего бойфренда Новость обновлена 16 октября 2021, 14:59
Сабина Ахмедова перестала скрывать своего бойфренда

Профиль в Instagram у избранника Ахмедовой закрыт.

Звезда сериала "Содержанки", известная российская актриса Сабина Ахмедова, которая ранее впервые показала своего возлюбленного — Никиту Душкина, решила больше не скрывать его от общественности и активно делится фото с ним, и посещает различные мероприятия. А 15 октября Никита отмечал свой день рождения — ему исполнилось 35 лет.

На своей странице в Инстаграм Ахмедова опубликовала трогательный пост, в котором поздравила своего бойфренда с праздником.

К публикации актриса прикрепила фото, которое было сделано во время их совместного отдыха, о чем говорят пальмы на фоне. Пара обнимается и улыбается на камеру.

"Помни, что для тебя нет ничего невозможного и неси это в сердце! А я буду рядом" — подписала милый снимок с любимым Сабина.

Несмотря на то, что Сабина Ахмедова начала показывать своего мужчину на публике, о нем информации практически нет. Известно, что мужчину зовут Никита Душкин. Он — специалист в привлечении и обслуживании клиентов коммерческих предприятий. Также мужчина занимается управлением проектами и ИТ, рассчитывает риски и финансовое моделирование, занимается управлением продуктами, продажами, кадрами и бизнес-менеджментом.

На странице Сабины в соцсети есть еще несколько их совместных фото:

Ранее, "Телеграф" писал, что победитель первого сезона "Холостячки", комик Александр Эллерт сумел добиться примирения с актрисой Ксенией Мишиной, после того, как в июле артистка объявила об их расставании. 

Теги:
#Актриса #Сабина Ахмедова #Содержанки
Вакцинация от коронавируса.
Украина
Стало известно, когда в Украине расширят перечень людей, подлежащих обязательной вакцинации
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вакцинация от коронавируса.
Стало известно, когда в Украине расширят перечень людей, подлежащих обязательной вакцинации
Дата публикации
Категория
COVID-19
Сразу две области Украины покинули "оранжевую" зону карантина (список)
Дата публикации
Категория
Работа следствия.
Пропавшего парня на Черниговщине нашли мертвым в лесополосе (фото)
Дата публикации
Категория
Врач в защитном костюме
"Будет сложно": врач спрогнозировал, когда будет пик COVID-19 в Украине
Дата публикации
Категория
Артем Путивцев
Футболист сборной Украины сменил гражданство