Сабіна Ахмедова зворушливо привітала свого бойфренда з днем народження

Профіль в Instagram у обранця Ахмедової закритий.

Зірка серіалу "Утриманки", відома російська актриса Сабіна Ахмедова, яка раніше вперше показала свого коханого — Микиту Душкіна, вирішила більше не приховувати його від громадськості і активно ділиться фото з ним, і відвідує різні заходи. А 15 жовтня Микита відзначав свій день народження — йому виповнилося 35 років.

На своїй сторінці в Інстаграм Ахмедова опублікувала зворушливий пост, в якому привітала свого бойфренда зі святом.

До публікації актриса прикріпила фото, яке було зроблено під час їхнього спільного відпочинку, про що говорять пальми на фоні. Пара обіймається і посміхається на камеру.

"Пам’ятай, що для тебе немає нічого неможливого і неси це в серці! А я буду поруч" — підписала милий знімок з коханим Сабіна.

Попри те, що Сабіна Ахмедова почала показувати свого чоловіка на публіці, про нього інформації практично немає. Відомо, що чоловіка звати Микита Душкін. Він — фахівець в залученні і обслуговуванні клієнтів комерційних підприємств. Також чоловік займається управлінням проєктами та ІТ, розраховує ризики і фінансове моделювання, займається управлінням продуктами, продажами, кадрами і бізнес-менеджментом.

На сторінці Сабіни в соцмережі є ще кілька їхніх спільних фото:

Раніше, "Телеграф" писав, що переможець першого сезону "Холостячки", комік Олександр Еллерт зумів домогтися примирення з актрисою Ксенією Мішиною, після того, як в липні артистка оголосила про їх розставання.