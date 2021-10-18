"Ревнует, были недомолвки": Ольга Харлан рассказала об отношениях с итальянским возлюбленным

Саблистка призналась, что уже задумывалась о создании семьи: замужестве и детях.

В самом разгаре пятый обновленный сезон самого танцевального шоу в Украине "Танцы со звездами", одной из участниц которого в 2021 году стала олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях Ольга Харлан. Саблистка танцует в паре с Дмитрием Дикусаром.

В эксклюзивном интервью "Телеграф" Ольга рассказала, как к ее участию в шоу относится ее возлюбленный — итальянский спортсмен, фехтовальщик на саблях, олимпийский медалист Луиджи Самеле. И за одно спортсменка поделилась их совместными планами.

Харлан отметила, что ее бойфренд смотрит все выпуски, однако не все понимает. Но для Ольги главное, что он понимает ее, ее танец и всячески поддерживает ее.

"Я прихожу домой очень уставшая, еле могу поговорить 10 минут, потому что уже "умираю", просто сплю на ходу. Но он понимает, что шоу требует времени и сил" — признается спортсменка.

Увы, Луиджи сейчас находится не возле Харлан. Мужчина сейчас в Италии, где уже начал новые тренировки.

Также Харлан отмечает, что несмотря на то, что они живут на две страны, отношения складываются у них прекрасно. Пара вместе уже чуть больше 3,5 лет, и за это время у них отношениях "установилось" равноправие.

"Конечно же, немножко ревнует, я это вижу, пару недомолвок было каких-то" — признается Ольга.

Однако замуж девушка пока не спешит.

"Я не хочу торопить события. Мы просто живем сегодняшним днем" — отметила Харлан, добавив, что все же "какие-то планы есть".

Кто такой Луиджи Самеле

Луиджи Самеле — итальянский фехтовальщик на саблях, серебренный призёр олимпийских игр и бронзовый призёр олимпийских игр, призёр чемпионатов мира, трёхкратный чемпион Европы, победитель мирового кубка.

Ранее, "Телеграф" писал, что танцовщица Илона Гвоздева резко прокомментировала новый выпуск "Танцев со звездами", который вышел 17 октября 2021 года. Напомним, что в этом выпуске шоу покинуло сразу две пары.