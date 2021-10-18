"Ревнує, були недомовки": Ольга Харлан розповіла про стосунки з італійським коханим

Шаблістка зізналася, що вже замислювалася про створення сім’ї: заміжжя і дітей.

У самому розпалі п’ятий оновлений сезон самого танцювального шоу в Україні "Танці з зірками", однією з учасниць якого у 2021 році стала олімпійська чемпіонка, шестикратна чемпіонка світу і восьмикратна чемпіонка Європи з фехтування на шаблях Ольга Харлан. Шаблістка танцює в парі з Дмитром Дікусаром.

В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграф" Ольга розповіла, як до її участі в шоу відноситься її коханий — італійський спортсмен, фехтувальник на шаблях, олімпійський медаліст Луїджі Самеле. І за одне спортсменка поділилася їх спільними планами.

Харлан зазначила, що її бойфренд дивиться всі випуски, однак не все розуміє. Але для Ольги головне, що він розуміє її, її танець і всіляко підтримує її.

"Я приходжу додому дуже втомлена, ледве можу поговорити 10 хвилин, тому що вже "вмираю", просто сплю на ходу. Але він розуміє, що шоу вимагає часу і сил" — зізнається спортсменка.

На жаль, Луїджі зараз знаходиться не біля Харлан. Чоловік зараз в Італії, де вже почав нові тренування.

Також Харлан зазначає, що попри те, що вони живуть на дві країни, відносини складаються у них прекрасно. Пара разом вже понад 3,5 років, і за цей час у них відносинах "встановилася" рівноправність.

"Звичайно ж, трошки ревнує, я це бачу, пару недомовок було якихось" — зізнається Ольга.

Однак заміж дівчина поки не поспішає.

"Я не хочу квапити події. Ми просто живемо сьогоднішнім днем" — зазначила Харлан, додавши, що все ж "якісь плани є".

Хто такий Луїджі Самеле

Луїджі Самеле — італійський фехтувальник на шаблях, срібний призер олімпійських ігор і бронзовий призер олімпійських ігор, призер чемпіонатів світу, триразовий чемпіон Європи, переможець світового кубка.

Раніше, "Телеграф" писав, що танцівниця Ілона Гвоздьова різко прокоментувала новий випуск "Танців із зірками", який вийшов 17 жовтня 2021 року. Нагадаємо, що в цьому випуску шоу покинуло відразу дві пари.