Укр

Названы две ошибки в оформлении квартиры, которые отпугивают от вас деньги

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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Обстановка квартиры влияет на наличие денег в нашей жизни Новость обновлена 19 октября 2021, 13:08
Обстановка квартиры влияет на наличие денег в нашей жизни

Для того чтобы денежная энергия не утекала из квартиры, большое значение имеет расположение дверей.

Не секрет, что обстановка в квартире или доме, в котором мы живем, оказывает сильное влияние на нашу жизнь. По мнению экспертов по фэн-шую, определенные вещи в нашем доме и то как они расположены могут, к примеру, привлечь в нашу жизнь деньги, удачу и любовь или же наоборот отпугнуть их. 

Эксперт по фен-шуй и астролог Ангелина Русина рассказала, какие ошибки в обстановке нашей квартиры отпугивают из нашей жизни деньги. 

  • Так, по словам эксперта, первая ошибка заключается в том, что дверь в туалет или ванную располагается напротив входной двери. Таким образом, энергия входящая в дверь, сразу превращается в негативную. В квартире с подобным расположением дверей создаются неблагоприятные условия для того, чтобы копить деньги. Сколько бы их не появилялось в вашем доме — все деньги будут словно "утекать" в бездонную дыру. 

При этом астролог назвала способ, при помощи которого можно с этим бороться. По ее словам, необходимо поставить комнатное растение с широкими листьями, которое не цветет, у входа в ванную. Важно, чтобы оно было не ниже 60-ти сантиметров от пола. Также необходимо всегда держать дверь в ванную плотно закрытой. 

  • Вторая ошибка состоит в том, что северо-западный сектор находится в туалете или на кухне. Также на северо-западе квартиры нельзя располагать кухонную плиту. 

Эксперт по фэн-шую утверждает, что в квартире с такой обстановкой мужчинам сложно зарабатывать деньги и найти свое прибыльное дело. Карьера женщины в такой квартире тоже находится под угрозой: на работе ее могут ждать интриги и трудности. Кроме того, ей может быть сложно выйти замуж. 

 Ранее "Телеграф" рассказывал, какой амулет может привлечь удачу и деньги в вашу жизнь.

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#Гороскоп #Деньги #Астролог
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