Названо дві помилки в оформленні квартири, які відлякують від вас гроші

Для того щоб грошова енергія не витікала з квартири, велике значення має розташування дверей.

Не секрет, що обстановка в квартирі або будинку, в якому ми живемо, має сильний вплив на наше життя. На думку експертів по фен-шую, певні речі в нашому будинку і те, як вони розташовані можуть, наприклад, залучити в наше життя гроші, удачу і кохання або ж навпаки відлякати їх.

Експерт з фен-шуй і астролог Ангеліна Русіна розповіла, які помилки в обстановці нашої квартири відлякують з нашого життя гроші.

Так, за словами експерта, перша помилка полягає в тому, що двері в туалет або ванну розташовуються навпроти вхідних дверей. Таким чином, енергія, яка входить в двері, відразу перетворюється на негативну. У квартирі з подібним розташуванням дверей створюються несприятливі умови для того, щоб збирати гроші. Скільки б їх не появілялось в вашому домі — все гроші будуть немов "витікати" в бездонну діру.

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При цьому астролог назвала спосіб, за допомогою якого можна з цим боротися. За її словами, необхідно поставити кімнатну рослину з широким листям, яка не квітне, біля входу у ванну. Важливо, щоб воно було не нижче 60-ти сантиметрів від підлоги. Також необхідно завжди тримати двері у ванну щільно закритими.

Друга помилка полягає в тому, що північно-західний сектор знаходиться в туалеті або на кухні. Також на північному заході квартири не можна розташовувати кухонну плиту.

Експерт з фен-шую стверджує, що в квартирі з такою обстановкою чоловікам складно заробляти гроші і знайти свою прибуткову справу. Кар’єра жінки в такій квартирі теж знаходиться під загрозою: на роботі на неї можуть чекати інтриги і труднощі. Крім того, їй може бути складно вийти заміж.

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