Международный день повара: самые красивые открытки к празднику

Повар — одна из самыъ необходимых, интересных и уважаемых профессий.

В среду, 20 октября, весь мир празднует Международный день повара. Пожалуй, все мы чуточку причастны к этому празднику, ведь и сами время от времени любим готовить что-нибудь по рецептам знаменитых кулинаров. Например, испечь красивый и вкусный "Наполеон" к празднику, если постарается, может каждый. Конечно, в этот день мы в первую очередь поздравляем настоящих поваров: тех людей, для которых это является профессией.

Международный день повара: история праздника

Итак, впервые День повара стали отмечать всего лишь в 2004-м году. Его учредителем стала Всемирная организация кулинарных сообществ. С тех пор этот праздник отмечается в более, чем 70-ти старнах мира. Обычно 20 октября проводятся мастер-классы от знаменитых поваров, дегустация авторских блюд, конкурсы и, конечно же, разнообразные награждения успешных кулинаров.

Украина также не является исключением и чтит этот праздник. Именно поэтому "Телеграф" подготовил для вас красивые открытки с Днем повара, чтобы вы могли поздравить своих друзей и знакомых с этим праздником.

Поздравительные открытки с Международным днем повара

Открытки с Днем повара

Открытки с Днем повара

Открытки с Днем повара

Открытки с Днем повара

Открытки с Днем повара

Открытки с Днем повара

Ранее "Телеграф" публиковал подробный календарь праздников на октябрь.