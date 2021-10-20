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Міжнародний день кухаря: найкрасивіші листівки до свята

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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День кухаря відзначають 20 жовтня
День кухаря відзначають 20 жовтня

Кухар — одна з найбільш необхідних, цікавих і шанованих професій.

У середу, 20 жовтня, весь світ святкує Міжнародний день кухаря. Мабуть, всі ми трішки причетні до цього свята, адже і самі час від часу любимо готувати що-небудь за рецептами знаменитих кулінарів. Наприклад, спекти гарний і смачний "Наполеон" до свята, якщо постарається, може кожен. Звичайно, в цей день ми в першу чергу вітаємо справжніх кухарів: тих людей, для яких це є професією.

Міжнародний день кухаря: історія свята

Отже, вперше День кухаря стали відзначати лише в 2004-му році. Його засновником стала Всесвітня організація кулінарних співтовариств. З тих пір це свято відзначається в більш, ніж 70-ти Старнно світу. Зазвичай 20 жовтня проводяться у майстер-класи від відомих кухарів, дегустація авторських страв, конкурси і, звичайно ж, різноманітні нагородження успішних кулінарів.

Україна також не є винятком і шанує це свято. Саме тому "Телеграф" підготував для вас красиві листівки з Днем кухаря, щоб ви могли привітати своїх друзів і знайомих з цим святом.

Вітальні листівки з Міжнародним днем кухаря

Листівки з Днем кухаря
Листівки з Днем кухаря
Листівки з Днем кухаря
Листівки з Днем кухаря
Листівки з Днем кухаря
Листівки з Днем кухаря
Листівки з Днем кухаря
Листівки з Днем кухаря
Листівки з Днем кухаря
Листівки з Днем кухаря
Листівки з Днем кухаря
Листівки з Днем кухаря

Раніше "Телеграф" публікував детальний календар свят на жовтень.

Теги:
#Свято #Кухар #Кулінар
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