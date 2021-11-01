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Праздников много - выходных мало: как будут отдыхать украинцы в ноябре 2021

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Выходные в ноябре Новость обновлена 01 ноября 2021, 11:00
Выходные в ноябре

Последний осенний месяц не порадует украинцев дополнительными выходными.

Ноябрь месяц не зря таки начался прям с началом рабочей недели, с понедельника. Таким образом календарь на 2021 год намекнул, что в этом месяце нужно поработать. 

Несмотря на то, что праздников в ноябре предостаточно — как государственных, о которых мы писали ранее, так и церковных, календарь которых также есть на "Телеграфе", украинцы не получат дополнительных выходных. Это значит, что нас ждет работа "по стандарту" — в будни, а отдых — в субботу и воскресенье.

Всего в последний осенний месяц всего будет 8 официальных выходных и 22 рабочих дней.

Календарь выходных и рабочих дней в ноябре 2021 года:

Выходные в ноябре
Выходные в ноябре

Ранее, "Телеграф" рассказывал, какие выходные ждут украинцев во время новогодних и рождественских праздников.

Теги:
#Осень #Ноябрь #Выходные #Выходные дни
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