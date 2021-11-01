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Свят багато — вихідних мало: як відпочиватимуть українці у листопаді 2021

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Вихідні у листопаді Новина оновлена 01 листопада 2021, 11:00
Вихідні у листопаді

Останній осінній місяць не потішить українців додатковими вихідними.

Листопад місяць не дарма таки розпочався з початком робочого тижня, з понеділка. Таким чином, календар на 2021 рік натякнув, що цього місяця потрібно попрацювати.

Попри те, що свят у листопаді достатньо — як державних, про які ми писали раніше, так і церковних, календар яких також є на "Телеграфі ", українці не отримають додаткових вихідних. Це означає, що на нас чекає робота "за стандартом" — у будні, а відпочинок — у суботу та неділю.

Всього в останній осінній місяць всього буде 8 офіційних вихідних та 22 робочих днів.

Календар вихідних та робочих днів у листопаді 2021 року:

Вихідні у листопаді
Вихідні у листопаді

Раніше "Телеграф" розповідав, які вихідні чекають на українців під час новорічних та різдвяних свят.

Теги:
#Осінь #Листопад #Вихідні #Вихідні дні
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