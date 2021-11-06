Актрисы эротической пародии "Игры в кальмара" опубликовали трейлер "взрослого фильма" и выложили фото со съемок

ХХХ-версия сверхпопулярного сериала также нашла тысячи поклонников

Успех прогремевшего на весь мир сериала "Игра в кальмара", выпущенного Netflix, не прошел незамеченным для индустрии взрослого кино. Именно поэтому проект уже обзавелся несколькими порно-пародиями.

"Телеграф" расскажет, что же постят в своих соцсетях актрисы со съемок так называемой "Игры в сквирт" (#SquirtGame) и что заставило их возмутиться.

Следует отметить, что этот фильм принадлежит тайваньской студии Love6, снимающей эротические и порнофильмы. Сюжет ленты очень прост: девушки в зеленых костюмах, как и герои оригинала, пытаются победить в игре, выполняя задания. За любой проигрыш, однако, они расплачиваются не жизнью, а собственным телом. "Оплату", собственно, "взымают" охранники.

Кадр с фильма о съемках порно-пародии

Как рассказала в своем Instagram актриса по имени Misa, в первый же день публикации этого фильма его посмотрело одновременно более 20 тысяч человек. При этом студия рассчитывала на обхват в четыре раза меньше, из-за чего их портал едва справился с нагрузкой.

А так Misa отчиталась об окончании съемок

"Я впечатлена энтузиазмом людей. […] Спасибо всем за то, что вы такие хорошие. Поддержите мою работу", — написала девушка в соцсети, выставив трейлер к фильму.

Впрочем уже спустя несколько дней пиратская копия фильма была распространена по всему интернету — из-за того, что на официальном сайте студии она была доступна по платной подписке.

Это не понравилось другой актрисе, принимавшей участие в съемках — юной Yaya.

"Призовите всех поддержать оригинал [имеется в виду оригинал порнофильма — ред.]. Люди, которые поощряют пиратство, не смогут сбежать", — возмутилась девушка в Instagram.

Девушка подкрепила свой пост фотографиями со съемок

Между тем популярность порнофильма по мотивам "Игры в кальмара" просто зашкаливает. Только видео со съемок, где все пикантные моменты подлежат цензуре, посмотрело на YouTube более 1,3 млн человек.

К слову, популярность оригинальной истории приводит не только к съемке ХХХ-версий, но и к большим трагедиям. Как уже рассказывал "Телеграф", в Панаме во время попытки провести игру по мотивам сериала из-за перестрелки погибло много людей.