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Актрисы эротической пародии "Игры в кальмара" опубликовали трейлер "взрослого фильма" и выложили фото со съемок

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Девушки на съемках порно-пародии "Игры в кальмара" Новость обновлена 06 ноября 2021, 15:46
Девушки на съемках порно-пародии "Игры в кальмара"

ХХХ-версия сверхпопулярного сериала также нашла тысячи поклонников

Успех прогремевшего на весь мир сериала "Игра в кальмара", выпущенного Netflix, не прошел незамеченным для индустрии взрослого кино. Именно поэтому проект уже обзавелся несколькими порно-пародиями.

"Телеграф" расскажет, что же постят в своих соцсетях актрисы со съемок так называемой "Игры в сквирт" (#SquirtGame) и что заставило их возмутиться.

Следует отметить, что этот фильм принадлежит тайваньской студии Love6, снимающей эротические и порнофильмы. Сюжет ленты очень прост: девушки в зеленых костюмах, как и герои оригинала, пытаются победить в игре, выполняя задания. За любой проигрыш, однако, они расплачиваются не жизнью, а собственным телом. "Оплату", собственно, "взымают" охранники.

Кадр с фильма о съемках порно-пародии
Кадр с фильма о съемках порно-пародии

Как рассказала в своем Instagram актриса по имени Misa, в первый же день публикации этого фильма его посмотрело одновременно более 20 тысяч человек. При этом студия рассчитывала на обхват в четыре раза меньше, из-за чего их портал едва справился с нагрузкой.

А так Misa отчиталась об окончании съемок
А так Misa отчиталась об окончании съемок

"Я впечатлена энтузиазмом людей. […] Спасибо всем за то, что вы такие хорошие. Поддержите мою работу", — написала девушка в соцсети, выставив трейлер к фильму.

Впрочем уже спустя несколько дней пиратская копия фильма была распространена по всему интернету — из-за того, что на официальном сайте студии она была доступна по платной подписке.

Это не понравилось другой актрисе, принимавшей участие в съемках — юной Yaya.

"Призовите всех поддержать оригинал [имеется в виду оригинал порнофильма — ред.]. Люди, которые поощряют пиратство, не смогут сбежать", возмутилась девушка в Instagram.

Девушка подкрепила свой пост фотографиями со съемок
Девушка подкрепила свой пост фотографиями со съемок

Между тем популярность порнофильма по мотивам "Игры в кальмара" просто зашкаливает. Только видео со съемок, где все пикантные моменты подлежат цензуре, посмотрело на YouTube более 1,3 млн человек.

К слову, популярность оригинальной истории приводит не только к съемке ХХХ-версий, но и к большим трагедиям. Как уже рассказывал "Телеграф", в Панаме во время попытки провести игру по мотивам сериала из-за перестрелки погибло много людей.

Теги:
#Пародия #Фильмы для взрослых #Netflix #Игра в кальмара
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