Актриси еротичної пародії "Ігри в кальмара" опублікували трейлер "дорослого фільму" та виклали фото зі зйомок

ХХХ-версія надпопулярного серіалу теж знайшла тисячі прихильників

Успіх серіалу "Гра в кальмара" від Netflix, який прогримів на увесь світ, не пройшов непоміченим для індустрії дорослого кіно. Саме тому проект вже обзавівся кількома порно-пародіями.

"Телеграф" розповість, що ж постять у своїх соцмережах актриси зі зйомок так званої "Ігри у сквірт" (#SquirtGame) і що змусило їх обуритися.

Слід зазначити, що цей фільм належить тайванській студії Love6, яка знімає еротику та порно. Сюжет стрічки дуже простий: дівчата у зелених костюмах, як і герої оригіналу, намагаються перемогти у грі, виконуючи завдання. За будь-який програш, вони розплачуються не життям, а власним тілом. "Оплату", власне, "отримують" охоронці.

Кадр із фільму про зйомки порно-пародії

Як розповіла у своєму Instagram актриса на ім’я Misa, у перший же день публікації цього фільму його переглянуло одночасно понад 20 тисяч людей. При цьому студія розраховувала на обхват у чотири рази менше, через що їхній портал ледве впорався із навантаженням.

А так Misa прозвітувала про закінчення зйомок

"Я вражена ентузіазмом людей. […] Дякую всім за те, що ви такі добрі. Підтримайте мою роботу", — написала дівчина в соцмережі, виставивши трейлер до фільму.

Втім, уже через кілька днів піратська копія фільму була поширена по всьому інтернету — через те, що на офіційному сайті студії вона була доступна за платною підпискою.

Це не сподобалося іншій актрисі, яка брала участь у зйомках – юній Yaya.

"Закличте всіх підтримати оригінал [мається на увазі оригінал порнофільму — ред.]. Люди, які заохочують піратство, не зможуть втекти", — обурилася дівчина в Instagram.

Дівчина підкріпила своє невдомолення фотографіями зі зйомок

Тим часом популярність порнофільму за мотивами "Ігри у кальмари" просто зашкалює. Тільки відео зі зйомок, де всі пікантні моменти підлягають цензурі, подивилося на YouTube понад 1,3 млн людей.

До речі, популярність оригінальної історії призводить не лише до зйомки ХХХ-версій, а й до великих трагедій. Як уже розповідав "Телеграф", у Панамі під час спроби провести гру за мотивами серіалу через перестрілку загинуло багато людей.