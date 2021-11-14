Укр

Кондратюк рассказал, почему может отказаться от кресла судьи в будущем “X-факторе”

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Игорь Кондратюк был судьей песенного шоу не один сезон Новость обновлена 14 ноября 2021, 13:34
Игорь Кондратюк был судьей песенного шоу не один сезон

Предложений занять пост в жюри Игорю Кондратюку пока еще не поступало

В 2022 году телеканал "СТБ" может выпустить в свет очередной сезон популярного песенного шоу "X-фактор". 

Как рассказал "Телеграфу" в эксклюзивном интервью известный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк, он готов занять одно из мест в жюри.

По его словам, пока телеканал занят производством нового сезона шоу "Украина имеет таланты". С "Х-фактором" эти программы чередуются ежегодно, так что уже после зимних праздников мы можем услышать о новых кастингах.

Насчет места в жюри Кондратюк пока не получал никаких предложений, но считает, что такая возможность вполне себе существует. При этом известный продюсер не отрицает: есть и причина, по которой он может отказаться от участия в съемках телешоу.

"Все еще впереди. Если пригласят в жюри — буду думать. Скорее всего, соглашусь. Если в жюри не появятся российские "звезды", — подчеркнул Кондратюк.

Напомним, что именно Игорю Кондратюку принадлежит нашумевшая петиция о необходимости запрета выступлений для артистов из Российской Федерации в Украине. Она, к слову, получила необходимые 25 тысяч подписей, так что на неё должен дать ответ президент Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как Кондратюк относится к идеи вероятного второго президентского срока Зеленского.

Теги:
#Телешоу #Х-фактор #Жюри #Игорь Кондратюк
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