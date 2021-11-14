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Кондратюк розповів, чому може відмовитися від крісла судді у наступному “X-факторі”

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Ігор Кондратюк був суддею пісенного шоу не один сезон Новина оновлена 14 листопада 2021, 13:34
Ігор Кондратюк був суддею пісенного шоу не один сезон

Пропозицій зайняти пост у журі Ігорю Кондратюку поки що не надходило

У 2022 році телеканал "СТБ" може випустити у світ черговий сезон популярного пісенного шоу "X-фактор".

Як розповів "Телеграфу" в ексклюзивному інтерв’ю відомий продюсер та ведучий Ігор Кондратюк, він готовий зайняти одне з місць у журі.

За його словами, поки що телеканал зайнятий виробництвом нового сезону шоу "Україна має таланти". Із "Х-фактором" ці програми чергуються щороку, тому вже після зимових свят ми можемо почути про нові кастинги.

Щодо місця у журі Кондратюк поки що не отримував жодних пропозицій, але вважає, що така можливість цілком існує. При цьому відомий продюсер не заперечує: є й причина, через яку він може відмовитися від участі у зйомках телешоу.

"Все ще попереду. Якщо запросять до журі — думатиму. Швидше за все, погоджуся. Якщо у журі не з’являться російські "зірки", — наголосив Кондратюк.

Нагадаємо, що саме Ігорю Кондратюку належить гучна петиція про необхідність заборони виступів для артистів із Російської Федерації в Україні. Вона, до речі, отримала необхідні 25 тисяч підписів, тож на неї має дати відповідь президент Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" також розповідав, як Кондратюк ставиться до ідеї ймовірного другого президентського терміну Зеленського.

Теги:
#Телешоу #Ікс-Фактор #Журі #Ігор Кондратюк
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