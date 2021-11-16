Как отличить вареное яйцо от сырого: простые способы

Есть несколько способов как отличить сырое яйцо от вареного

Куриное яйцо – очень популярный продукт, и используется во многих блюдах. Но довольно часто случается так, что сырые и вареные яйца лежат на одной полке, и с первого взгляда трудно их отличить. Ранее "Телеграф" писал как часто можно есть яйца, а сегодня расскажем, как отличить вареное яйцо от сырого.

Разбейте яйцо

Самый простой и известный всем способ – разбить яйцо. Такой вариант подходит, если вы готовите что-нибудь и сможете его сразу использовать, или съесть, сообщает pro-kyr.ru.

Раскрутите яйцо

Еще один простой способ — покрутить яйцо. Необходимо большим пальцем держать яйцо сверху, а остальными придерживать снизу. Раскрутите яйцо и через 5-6 секунд остановить его легким нажатием пальца. Если яйцо крутилось медленно и после остановки еще немного колыхается и двигается — это сырое яйцо. Если же, оно крутилось быстро и после нажатия резко остановилось — вареное.

Потрясите яйцо

Еще один популярный способ – потрясти яйцо. Приподнимите яйцо к уху и хорошо встряхните. Если жидкость внутри будет ощущаться — яйцо сырое, если же никаких звуков неслышно — яйцо вареное.

Потрясти яйцо – один из самых простых способ проверить его

Просветите яйцо

Для того чтобы проверить этим способом, необходимо выключить в комнате весь свет и посветить фонариком в скорлупу. Через сырое яйцо свет должен пройти насквозь, а сваренный желток не пропустит свет.

Опустите в горячую воду

Самый популярный и наиболее достоверный способ – положить яйцо в кипяченую воду. Температура воды должна быть 100 градусов по Цельсию. Можно погружать яйцо сразу в кастрюлю, стоящую на плите, но при этом выключить ее. Положите яйцо в воду не более, чем на 10-20 секунд. Если вы увидите пузырьки – яйцо сырое, если же пузырей нет – вареное. Причиной появления пузырей являются поры в скорлупе, которые позволяют зародышу дышать.

Ранее, "Телеграф" писал сколько и как правильно варить яйца, чтобы было вкусно.