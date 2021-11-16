Як відрізнити варене яйце від сирого: прості пособи

Є декілька способів як відрізнити сире яйце від вареного

Куряче яйце — дуже популярний продукт, і використовується у багатьох стравах. Але досить часто трапляється так, що сирі та варені яйця лежить на одній полиці, із першого погляду важко відрізнити їх. Раніше "Телеграф" писав як легко відрізнити справжнє вершкове масло від підробки, а сьогодні розкажемо як відрізнити варене яйце від сирого.

Розбити яйце

Найпростіший спосіб — розбити яйце. Цей варіант підходить, якщо ви готуєте щось і зможете його одразу використати, повідомляє pro-kyr.ru.

Розкрутити яйце

Також можна спробувати розкрутити яйце. Для цього необхідно яйце покласти на рівну поверхню, тобто стіл або дошку, тримати його великим пальцем зверху, а іншими притримувати знизу, і розкрутити. Через декілька секунд зупинити вказівним пальцем. Якщо яйце крутиться швидко і рівномірно, а після натискання вказівним пальцем, одразу зупинилось — воно зварене "круто". Якщо ж яйце крутиться повільно, а після примусової зупинки ще трохи колихається і рухається — це яйце сире.

Потрусіть яйце

Ще один популярний спосіб — потрусити яйце. Потрібно піднести яйце до вуха і струсити. Якщо рідина в середині буде відчуватись — яйце сире, якщо ж жодного булькання не чути — яйце варене.

потрусити яйце - один з найпростіших спосіб перевірити його

Просвітіть яйце

Для того, щоб перевірити цим способом, необхідно вимкнути в кімнаті світло, увімкнути ліхтарик і прикласти до шкарлупи. Через сире яйце світло повинно пройти наскрізь, а зварений жовток не пропустить світло.

Опустіть в гарячу воду

Найпоширеніший спосіб — опустити яйце в гарячу воду. Температура води повинна бути 100 градусів за Цельсієм. Можна занурювати яйце одразу у каструлю, яка стоїть на плиті, але при цьому, вимкнути її. Занурте яйце буквально на 9-10 секунд. Якщо ви побачите бульбашки — яйце сире, якщо ж бульбашок немає — варене. Причиною появи бульбашок є пори в шкарлупі, які дозволяють зародку дихати.

Раніше, "Телеграф" писав як відрізнити справжню каву від підробки.