Пять растений, которые притягивают в дом удачу

Эти растения не только будут радовать глаз, но и принесут в ваш дом удачу и благополучие.

А вы знали, что комнатные растения не только создают в вашем доме красоту и уют, но могут и принести в дом своего владельца успех, счастье, богатство, да и вовсе изменить его жизнь в лучшую сторону. Все же знают о "магических" свойствах денежного дерева?

Но не денежным деревом единым. Эти 5 растений помогут создать в доме уютную и благополучную атмосферу, принесут успех и "спасут" вас от негативной энергетики, пишет сайт "Флорен".

Драцена

Это комнатное растение поможет привлечь в свой дом успех и везение: оно притягивает удачу и успех в делах, добавляя своим "хозяевам" оптимизма и веры в себя.

Драцена красивое и не прихотливое растение, за которым легко ухаживать.

Фикус

Наличие нескольких сортов, помогает этому растению "пробраться" в каждый дом. Народные поверья говорят, что фикусы помогают привлечь везение и благополучие, а также отвечают за покой и комфорт в доме.

Благодаря своему разнообразию этот куст подойдет по стилю в любой интерьер

Сенполия

Другими словами — Фиалка. Этот маленький цветочек может принести немаленькую пользу своим "хозяевам". Это растение считается талисманом, приносящим удачу. Также это вечный символ счастья и любви.

Одиноким лучше ее не "заводить".

Цикламен

Это яркое растение является сильнейшим магнитом радости и счастья в дом. Также растение может отвести от неудачи, зла и неприятелей, а взамен принесет везение и сохранит домашний уют.

В народе верят, что этот вазон может защищать от черной магии и проклятий

Пеларгония

Пеларгония или герань — источник положительных эмоций и оптимизма, который будет лишь мотивировать на успех. Это растение притягивает денежные потоки и приносит достаток и стабильность, также помогает бороться с депрессией.

Пеларгония способна уберечь от сглаза и порчи.

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