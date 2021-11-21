Пять растений, которые притягивают в дом удачу
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Эти растения не только будут радовать глаз, но и принесут в ваш дом удачу и благополучие.
А вы знали, что комнатные растения не только создают в вашем доме красоту и уют, но могут и принести в дом своего владельца успех, счастье, богатство, да и вовсе изменить его жизнь в лучшую сторону. Все же знают о "магических" свойствах денежного дерева?
Но не денежным деревом единым. Эти 5 растений помогут создать в доме уютную и благополучную атмосферу, принесут успех и "спасут" вас от негативной энергетики, пишет сайт "Флорен".
Драцена
Это комнатное растение поможет привлечь в свой дом успех и везение: оно притягивает удачу и успех в делах, добавляя своим "хозяевам" оптимизма и веры в себя.
Фикус
Наличие нескольких сортов, помогает этому растению "пробраться" в каждый дом. Народные поверья говорят, что фикусы помогают привлечь везение и благополучие, а также отвечают за покой и комфорт в доме.
Сенполия
Другими словами — Фиалка. Этот маленький цветочек может принести немаленькую пользу своим "хозяевам". Это растение считается талисманом, приносящим удачу. Также это вечный символ счастья и любви.
Цикламен
Это яркое растение является сильнейшим магнитом радости и счастья в дом. Также растение может отвести от неудачи, зла и неприятелей, а взамен принесет везение и сохранит домашний уют.
Пеларгония
Пеларгония или герань — источник положительных эмоций и оптимизма, который будет лишь мотивировать на успех. Это растение притягивает денежные потоки и приносит достаток и стабильность, также помогает бороться с депрессией.
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