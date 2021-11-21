П’ять рослин, які притягують в дім удачу
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Ці рослини не тільки тішать око, але й принесуть у ваш будинок удачу та благополуччя.
А ви знали, що кімнатні рослини не тільки створюють у вашому домі красу та затишок, але можуть і принести в будинок свого власника успіх, щастя, багатство, та й зовсім змінити його життя на краще. Всі ж знають про "магічні" властивості грошового дерева ?
Але не грошовим деревом єдиним. Ці 5 рослин допоможуть створити в будинку затишну та щасливу атмосферу, принесуть успіх та "врятують" вас від негативної енергетики, пише сайт " Флорен ".
Драцена
Ця кімнатна рослина допоможе залучити у свій будинок успіх та везіння: вона притягує удачу та успіх у справах, додаючи своїм "господарям" оптимізму та віри в себе.
Фікус
Наявність декількох сортів, допомагає цій рослині "пробратися" у кожну оселю. Народні повір’я кажуть, що фікуси допомагають залучити щастя та добробут, а також відповідають за спокій та комфорт у будинку.
Сенполія
Іншими словами – Фіалка. Ця маленька квіточка може принести неабияку користь своїм "господарям". Ця рослина вважається талісманом, який приносить удачу. Також це вічний символ щастя та кохання.
Цикламен
Ця яскрава рослина є найсильнішим магнітом радості та щастя у будинок. Також рослина може відвести від невдачі, зла та ворогів, а натомість принесе везіння та збереже домашній затишок.
Пеларгонія
Пеларгонія чи герань — джерело позитивних емоцій та оптимізму, яке лише мотивуватиме успіх. Ця рослина притягує грошові потоки та приносить достаток та стабільність, також допомагає боротися з депресією.
Раніше "Телеграф" повідомляв кому не варто тримати вдома вазон різдвяний.
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