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П’ять рослин, які притягують в дім удачу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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При хорошому догляді ці рослини радуватимуть очі та душу. Новина оновлена 21 листопада 2021, 09:03
При хорошому догляді ці рослини радуватимуть очі та душу.

Ці рослини не тільки тішать око, але й принесуть у ваш будинок удачу та благополуччя.

А ви знали, що кімнатні рослини не тільки створюють у вашому домі красу та затишок, але можуть і принести в будинок свого власника успіх, щастя, багатство, та й зовсім змінити його життя на краще. Всі ж знають про "магічні" властивості грошового дерева ?

Але не грошовим деревом єдиним. Ці 5 рослин допоможуть створити в будинку затишну та щасливу атмосферу, принесуть успіх та "врятують" вас від негативної енергетики, пише сайт " Флорен ".

Драцена

Ця кімнатна рослина допоможе залучити у свій будинок успіх та везіння: вона притягує удачу та успіх у справах, додаючи своїм "господарям" оптимізму та віри в себе.

Драцена красива і не вибаглива рослина, яку легко доглядати.
Драцена красива і не вибаглива рослина, яку легко доглядати.

Фікус

Наявність декількох сортів, допомагає цій рослині "пробратися" у кожну оселю. Народні повір’я кажуть, що фікуси допомагають залучити щастя та добробут, а також відповідають за спокій та комфорт у будинку.

Завдяки своєму розмаїттю цей кущ підійде за стилем у будь-який інтер’єр
Завдяки своєму розмаїттю цей кущ підійде за стилем у будь-який інтер’єр

Сенполія

Іншими словами – Фіалка. Ця маленька квіточка може принести неабияку користь своїм "господарям". Ця рослина вважається талісманом, який приносить удачу. Також це вічний символ щастя та кохання.

Самотнім краще її не заводити.
Самотнім краще її не заводити.

Цикламен

Ця яскрава рослина є найсильнішим магнітом радості та щастя у будинок. Також рослина може відвести від невдачі, зла та ворогів, а натомість принесе везіння та збереже домашній затишок.

У народі вірять, що цей вазон може захищати від чорної магії та прокльонів
У народі вірять, що цей вазон може захищати від чорної магії та прокльонів

Пеларгонія

Пеларгонія чи герань — джерело позитивних емоцій та оптимізму, яке лише мотивуватиме успіх. Ця рослина притягує грошові потоки та приносить достаток та стабільність, також допомагає боротися з депресією.

Пеларгонія здатна вберегти від пристріту і псування.
Пеларгонія здатна вберегти від пристріту і псування.

Раніше "Телеграф" повідомляв кому не варто тримати вдома вазон різдвяний.

Теги:
#Успіх #Рослини #Домашні рослини
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