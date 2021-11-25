Замуж за миллионера: ТОП-5 известных украинок, встретивших принца на белом коне

Эти "Золушки" не только сделали успешную карьеру в своей сфере деятельности, но и нашли любовь — роскошную по всех смыслах

В мужья украинские красавицы выбрали ну очень богатых мужчин, которые не скупятся на своих любимых. И стоит заметить, почти все они иностранцы.

"Телеграф" сделал подборку из пяти известных украинок, которые вышли замуж за миллионеров.

Камалия и Мохаммад Захур

В 2003 году украинская певица связала себя узами брака с британско-украинским миллионером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром. В сентябре 2013 года у супругов родилась двойня — дочери Арабелла и Мирабелла.

Ксения Бугримова и Сашик Лакмал

Режиссер и продюсер первых трех сезонов проекта "Холостяк" на канале СТБ в 2015 году вышла замуж за принца из Шри-Ланки, индийского бизнесмена и владельца туристической компании Сашика Лакмала. В 2019 году Ксения родила сына, которого назвала Оскаром.

Иванна Онуфрийчук и Алмаз

Украинская телеведущая в феврале 2021 года вышла замуж за бизнесмена казахского происхождения Алмаза. Свои отношения пара узаконила только в ноябре.

Ольга Громова и Саймон Джекмен

Украинский дизайнер вышла замуж за английского бизнесмена Саймона Джекмена. Мужчина занимается строительным бизнесом. Сейчас Ольга Громова с мужем живут в центре Лондона.

Александра Николаенко и Фил Раффин

Украинская модель, которой посчастливилось выйти за муж за американского миллиардера, владельца сети казино Фила Раффина. Это случилось в 2008 году. И ничего, что Николаенко младше мужа на 46 лет. У супругов двое детей — сын Ричард и дочь Малена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из известных украинок вышел замуж за мужчин моложе себя.