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Заміж за мільйонера: ТОП-5 відомих українок, які зустріли принца на білому коні

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Зірки, що вийшли заміж за впливових та багатих Новина оновлена 25 листопада 2021, 09:25
Зірки, що вийшли заміж за впливових та багатих

Ці "Попелюшки" не тільки зробили успішну кар’єру у своїй сфері діяльності, але й знайшли кохання — розкішне за всіма сенсами

У чоловіки українські красуні обрали дуже багатих чоловіків, які не скупляться на своїх коханих. І варто зауважити, майже всі вони іноземці.

"Телеграф" зробив добірку із п’яти відомих українок, які вийшли заміж за мільйонерів.

Камалія та Мохаммад Захур

2003 року українська співачка пов’язала себе узами шлюбу з британсько-українським мільйонером пакистанського походження Мохаммадом Захуром. У вересні 2013 року у подружжя народилася двійня — дочки Арабелла та Мірабела.

Ксенія Бугрімова та Сашик Лакмал

Режисер та продюсер перших трьох сезонів проекту "Холостяк" на каналі СТБ у 2015 році вийшла заміж за принца зі Шрі-Ланки, індійського бізнесмена та власника туристичної компанії Сашика Лакмала. 2019 року Ксенія народила сина, якого назвала Оскаром.

Іванна Онуфрійчук та Алмаз

Українська телеведуча у лютому 2021 року вийшла заміж за бізнесмена казахського походження Алмаза. Свої стосунки пара узаконила лише у листопаді.

Ольга Громова та Саймон Джекмен

Українська дизайнерка вийшла заміж за англійського бізнесмена Саймона Джекмена. Чоловік займається будівельним бізнесом. Зараз Ольга Громова із чоловіком живуть у центрі Лондона.

Олександра Ніколаєнка та Філ Раффін

Українська модель, якій пощастило вийти за чоловіка за американського мільярдера, власника мережі казино Філа Раффіна. Це сталося у 2008 році. І нічого, що Ніколаєнко молодша за чоловіка на 46 років. У подружжя двоє дітей — син Річард та дочка Малена.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з відомих українок вийшов заміж за чоловіків молодших за себе.

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#Жінки #Знаменитості
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