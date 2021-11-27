Укр

Скончался актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора" родом из Украины

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Виктор Терехов в фильме "Мушкетеры Екатерины" Новость обновлена 27 ноября 2021, 13:04
Виктор Терехов в фильме "Мушкетеры Екатерины"

Первой ролью Виктора Терехова стала работа в ленте "Донецкие шахтеры".

Советский и российский актер Виктор Терехов скончался 26 ноября. Ему было 86 лет.

Об этом сообщается на сайте "Кино-театр.ру".

Отмечается, что несмотря на преклонный возраст, Виктор Терехов продолжал работать. Он много лет работал на киностудии "Ленфильм", а также часто снимался на различных киностудиях в России, исполняя роли второго плана и эпизоды.

Виктор Терехов родился 30 декабря 1934 года в поселке Авдеевка Донецкой области. Окончил актерское отделение российского ВГИКа в 1958 году. В кино дебютировал в небольшом эпизоде в ленте "Донецкие шахтеры". Самые известные его работы "Звезда пленительного счастья", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Мажор", "Человек родился", "Распутин" и др.

Как сообщал "Телеграф", ранее на 76-м году жизни умерла известная российская актриса Нина Русланова. Дочь актрисы обвинила в ее смерти врачей. По мнению девушки, врачи халатно отнеслись к своим обязанностям. Если бы актрису вовремя перевели в реанимацию, то ее можно было бы спасти, убеждена ее дочь.

Теги:
#Сериал #Актер #Улицы разбитых фонарей #Мажор
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