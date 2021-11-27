Скончался актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора" родом из Украины

Первой ролью Виктора Терехова стала работа в ленте "Донецкие шахтеры".

Советский и российский актер Виктор Терехов скончался 26 ноября. Ему было 86 лет.

Об этом сообщается на сайте "Кино-театр.ру".

Отмечается, что несмотря на преклонный возраст, Виктор Терехов продолжал работать. Он много лет работал на киностудии "Ленфильм", а также часто снимался на различных киностудиях в России, исполняя роли второго плана и эпизоды.

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Виктор Терехов родился 30 декабря 1934 года в поселке Авдеевка Донецкой области. Окончил актерское отделение российского ВГИКа в 1958 году. В кино дебютировал в небольшом эпизоде в ленте "Донецкие шахтеры". Самые известные его работы "Звезда пленительного счастья", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Мажор", "Человек родился", "Распутин" и др.

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