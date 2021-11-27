Рус

Помер актор з "Вулиць розбитих ліхтарів" та "Мажора" родом з України

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
33
Віктор Терехов у фільмі "Мушкетери Катерини" Новина оновлена 27 листопада 2021, 13:04
Віктор Терехов у фільмі "Мушкетери Катерини"

Першою роллю Віктора Терехова стала робота у стрічці "Донецькі шахтарі".

Радянський та російський актор Віктор Терехов помер 26 листопада. Йому було 86 років.

Про це повідомляється на сайті "Кіно-театр.ру".

Зазначається, що попри похилий вік, Віктор Терехов продовжував працювати. Він багато років працював на кіностудії "Ленфільм", а також часто знімався на різних кіностудіях у Росії, виконуючи ролі другого плану та епізоди.

Віктор Терехов народився 30 грудня 1934 року у селищі Авдіївка Донецької області. Закінчив акторське відділення російського ВДІКу в 1958 році. У кіно дебютував у невеликому епізоді у стрічці "Донецькі шахтарі". Найвідоміші його роботи "Зірка чарівного щастя", "Бандитський Петербург", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Мажор", "Людина народилася", "Распутін" та ін.

Як повідомляв "Телеграф", раніше на 76-му році життя померла відома російська актриса Ніна Русланова. Дочка актриси звинуватила у її смерті лікарів. На думку дівчини, лікарі недбало поставилися до своїх обов’язків. Якби актрису вчасно перевели до реанімації, то її можна було б урятувати, переконана її дочка.

Теги:
#Серіал #Актор #Вулиці розбитих ліхтарів #Мажор
Президент виглядав роздратованим і вступав у суперечки з опонентами
Блоги/Думки
Президент, якому заважають жити: що залишилося за лаштунками прес-марафону Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент виглядав роздратованим і вступав у суперечки з опонентами
Президент, якому заважають жити: що залишилося за лаштунками прес-марафону Зеленського
Дата публікації
Категорія
Вибухова хвиля пошкодила частину верхнього поверху
У багатоповерхівці під Миколаєвом вибух: рознесло дві квартири, під завалами можуть бути люди (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Влада США зустрінеться з НАТО для обговорення підтримки України
США планують відповідь на російську загрозу Україні: є два варіанти
Дата публікації
Категорія
Символом меморіального дня є запалена на підвіконні свічка та колоски пшениці
День пам’яті жертв голодоморів: що ми знаємо про цю меморіальну дату
Дата публікації
Категорія
Небезпека коронавірусу "Омікрон"
Нова мутація коронавірусу отримала назву "Омікрон": у чому її небезпека