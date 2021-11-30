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Как мгновенно сделать из молока кефир: лайфхак от фудблогера

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Кефир можно приготовить из молока всего за пару минут Новость обновлена 30 ноября 2021, 14:49
Кефир можно приготовить из молока всего за пару минут

Кефир — незаменимый ингредиент для приготовления самой разной выпечки.

Бывают случаи, когда вам срочно необходим кефир, например, чтобы приготовить пышные и вкусные оладьи на завтрак или порадовать своей гостей свежеиспеченным пирогом, но вот в холодильнике его не оказывается. В таких случаях на выручку может прийти свежее молоко. Оказывается, что при помощи всего одного ингредиента его можно моментально превратить в кефир.

Своим простым лайфхаком поделилась фудблогер katyamull на странице в Инстаграм.

Итак, по словам девушки, для того чтобы превратить молоко в кефир, достаточно просто добавить в него лимонный сок. После того как вы соедините молоко с соком, кефир будет готов уже через пару минут, а на его основе уже можно будет готовить различную выпечку. К примеру, вы можете порадовать своих домочадцев вкуснейшим яблочным пирогом на кефире, для которого понадобится минимум ингредиентов: кефир, сливочное масло, яблоки, сахар и яйца.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт очень популярного насыпного яблочного пирога под названием "3 стакана" от Татьяны Литвиновой.

Теги:
#Рецепт #Молоко #Кефир
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