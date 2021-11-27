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Стакан варенья и кефир: фудблогер раскрыла рецепт самого простого пирога

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Пирог с вареньем готовится очень просто Новость обновлена 27 ноября 2021, 15:01
Пирог с вареньем готовится очень просто

Этот пирог придет на выручку, если вы не хотите заморачиваться с готовкой.

Бывает так, что гости уже на пороге, а вы так забегались, что совсем не успели приготовить угощение. Именно тогда на помощь придут простые и быстрые рецепты вкусной выпечки. Например, можно приготовить самый ленивый штрудель со сливами или же простой пирог с вареньем.

Именно таким рецептом и поделилась фуд-блогер Инна Рузяк на своей странице в Инстаграм.

Простой пирог с вареньем: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 стакан вашего любого варенья;
  • 1 ч.л. соды без горки (можно заменить разрыхлителем);
  • 1 стакан кефира;
  • 1/3 стакана сахара;
  • 2 яйца;
  • 2,5 стакана муки;
  • Сливочное масло для смазывания формы.
  • Сахарная пудра для посыпки

Приготовление:

  1. В глубокой емкости смешайте соду с вареньем. Масса начнет шипеть, покроется пузырьками и увеличится в объеме.
  2. Через 5 минут добавьте яйца, кефир, сахар и муку. Если вы выбрали варенье с кислинкой, то можно добавить немного больше сахара.
  3. Форму для выпечки смажьте маслом. Вылейте тесто.
  4. Пирог выпекайте около 40 минут при температуре 180°С. Первые 30 минут духовку не открывать. Позже можно открыть и проверить готовность деревянной шпажкой.
  5. По желанию посыпьте сахарной пудрой.

Ранее "Телеграф" делился рецептом ароматных имбирных пряников.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Выпечка
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