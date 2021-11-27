Стакан варенья и кефир: фудблогер раскрыла рецепт самого простого пирога
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Этот пирог придет на выручку, если вы не хотите заморачиваться с готовкой.
Бывает так, что гости уже на пороге, а вы так забегались, что совсем не успели приготовить угощение. Именно тогда на помощь придут простые и быстрые рецепты вкусной выпечки. Например, можно приготовить самый ленивый штрудель со сливами или же простой пирог с вареньем.
Именно таким рецептом и поделилась фуд-блогер Инна Рузяк на своей странице в Инстаграм.
Простой пирог с вареньем: рецепт
Ингредиенты:
- 1 стакан вашего любого варенья;
- 1 ч.л. соды без горки (можно заменить разрыхлителем);
- 1 стакан кефира;
- 1/3 стакана сахара;
- 2 яйца;
- 2,5 стакана муки;
- Сливочное масло для смазывания формы.
- Сахарная пудра для посыпки
Приготовление:
- В глубокой емкости смешайте соду с вареньем. Масса начнет шипеть, покроется пузырьками и увеличится в объеме.
- Через 5 минут добавьте яйца, кефир, сахар и муку. Если вы выбрали варенье с кислинкой, то можно добавить немного больше сахара.
- Форму для выпечки смажьте маслом. Вылейте тесто.
- Пирог выпекайте около 40 минут при температуре 180°С. Первые 30 минут духовку не открывать. Позже можно открыть и проверить готовность деревянной шпажкой.
- По желанию посыпьте сахарной пудрой.
Ранее "Телеграф" делился рецептом ароматных имбирных пряников.
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