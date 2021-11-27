Склянка варення та кефір: фудблогер розкрила рецепт найпростішого пирога

Цей пиріг прийде на допомогу, якщо ви не хочете морочитися з приготуванням.

Буває так, що гості вже на порозі, а ви так забігалися, що зовсім не встигли приготувати частування. Саме тоді на допомогу прийдуть прості та швидкі рецепти смачної випічки. Наприклад, можна приготувати лінивий штрудель зі сливами або ж простий пиріг з варенням.

Саме таким рецептом і поділилася фуд-блогер Інна Рузяк на своїй сторінці в Інстаграм.

Простий пиріг з варенням: рецепт

Інгредієнти:

1 склянка вашого будь-якого варення;

1 ч. л. соди без гірки (можна замінити розпушувачем);

1 склянка кефіру;

1/3 склянки цукру;

2 яйця;

2,5 склянки борошна;

Вершкове масло для змащування форми.

Цукрова пудра для посипання

Приготування:

У глибокій ємності змішайте соду з варенням. Маса почне шипіти, покриється пухирцями і збільшиться в обсязі. Через 5 хвилин додайте яйця, кефір, цукор та борошно. Якщо ви вибрали варення з кислинкою, то можна додати трохи більше цукру. Форму для випікання змастіть маслом. Вилийте тісто. Пиріг випікайте близько 40 хвилин при температурі 180°С. Перші 30 хвилин духовку не відчиняти. Пізніше можна відкрити та перевірити готовність дерев’яною шпажкою. За бажанням посипте цукровою пудрою.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ароматних імбирних пряників.