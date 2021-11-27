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Склянка варення та кефір: фудблогер розкрила рецепт найпростішого пирога

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Пиріг з варенням готується дуже просто
Пиріг з варенням готується дуже просто

Цей пиріг прийде на допомогу, якщо ви не хочете морочитися з приготуванням.

Буває так, що гості вже на порозі, а ви так забігалися, що зовсім не встигли приготувати частування. Саме тоді на допомогу прийдуть прості та швидкі рецепти смачної випічки. Наприклад, можна приготувати лінивий штрудель зі сливами або ж простий пиріг з варенням.

Саме таким рецептом і поділилася фуд-блогер Інна Рузяк на своїй сторінці в Інстаграм.

Простий пиріг з варенням: рецепт

Інгредієнти:

  • 1 склянка вашого будь-якого варення;
  • 1 ч. л. соди без гірки (можна замінити розпушувачем);
  • 1 склянка кефіру;
  • 1/3 склянки цукру;
  • 2 яйця;
  • 2,5 склянки борошна;
  • Вершкове масло для змащування форми.
  • Цукрова пудра для посипання

Приготування:

  1. У глибокій ємності змішайте соду з варенням. Маса почне шипіти, покриється пухирцями і збільшиться в обсязі.
  2. Через 5 хвилин додайте яйця, кефір, цукор та борошно. Якщо ви вибрали варення з кислинкою, то можна додати трохи більше цукру.
  3. Форму для випікання змастіть маслом. Вилийте тісто.
  4. Пиріг випікайте близько 40 хвилин при температурі 180°С. Перші 30 хвилин духовку не відчиняти. Пізніше можна відкрити та перевірити готовність дерев’яною шпажкою.
  5. За бажанням посипте цукровою пудрою.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ароматних імбирних пряників.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Випічка
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