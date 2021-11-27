Склянка варення та кефір: фудблогер розкрила рецепт найпростішого пирога
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Цей пиріг прийде на допомогу, якщо ви не хочете морочитися з приготуванням.
Буває так, що гості вже на порозі, а ви так забігалися, що зовсім не встигли приготувати частування. Саме тоді на допомогу прийдуть прості та швидкі рецепти смачної випічки. Наприклад, можна приготувати лінивий штрудель зі сливами або ж простий пиріг з варенням.
Саме таким рецептом і поділилася фуд-блогер Інна Рузяк на своїй сторінці в Інстаграм.
Простий пиріг з варенням: рецепт
Інгредієнти:
- 1 склянка вашого будь-якого варення;
- 1 ч. л. соди без гірки (можна замінити розпушувачем);
- 1 склянка кефіру;
- 1/3 склянки цукру;
- 2 яйця;
- 2,5 склянки борошна;
- Вершкове масло для змащування форми.
- Цукрова пудра для посипання
Приготування:
- У глибокій ємності змішайте соду з варенням. Маса почне шипіти, покриється пухирцями і збільшиться в обсязі.
- Через 5 хвилин додайте яйця, кефір, цукор та борошно. Якщо ви вибрали варення з кислинкою, то можна додати трохи більше цукру.
- Форму для випікання змастіть маслом. Вилийте тісто.
- Пиріг випікайте близько 40 хвилин при температурі 180°С. Перші 30 хвилин духовку не відчиняти. Пізніше можна відкрити та перевірити готовність дерев’яною шпажкою.
- За бажанням посипте цукровою пудрою.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом ароматних імбирних пряників.
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