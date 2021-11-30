Як миттєво зробити з молока кефір: лайфхак від фудблогера

Кефір — незамінний інгредієнт для приготування різної випічки.

Бувають випадки, коли вам терміново потрібен кефір, наприклад, щоб приготувати пишні та смачні оладки на сніданок або порадувати своїх гостей свіжоспеченим пирогом, але в холодильнику його немає. У таких випадках на допомогу може прийти свіже молоко. Виявляється, що за допомогою всього одного інгредієнта його можна миттєво перетворити на кефір.

Своїм простим лайфхаком поділилася фудблогер katyamull на сторінці в Інстаграм.

Отже, за словами дівчини, для того, щоб перетворити молоко на кефір, досить просто додати до нього лимонний сік. Після того, як ви з’єднаєте молоко з соком, кефір буде готовий вже через пару хвилин, а на його основі вже можна буде готувати різну випічку. Наприклад, ви можете порадувати своїх домочадців найсмачнішим яблучним пирогом на кефірі, для якого знадобиться мінімум інгредієнтів: кефір, вершкове масло, яблука, цукор та яйця.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт дуже популярного насипного яблучного пирога під назвою "3 склянки" від Тетяни Литвинової.