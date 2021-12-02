"Заражение тканей лица, ожог глаз": появились новые подробности о состоянии Марины Хлебниковой

Марина Хлебникова до сих пор находится в состоянии медикаментозной комы.

У российской певицы Марины Хлебниковой, которая 18 ноября обгорела в страшном пожаре, началось заражение тканей лица. Врачи также диагностировали ожог глаз.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По сообщению издания, певица все еще находится в медикаментозной коме из-за сильных болей. У Хлебниковой сильно пострадали глаза: артистка получила ожог роговицы. Врачам приходится вводить ей антибиотики, чтобы инфекция не распространялась дальше. Состояние Марины Хлебниковой стабильно тяжёлое.

Также отмечается, что в палату к артистке пока не впускают родственников и близких из-за страха, что она может чем-нибудь заразиться. К тому же любое общение — это дополнительный стресс для певицы.

Пожар в доме Марины Хлебниковой: что известно

Вечером 18 ноября в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар – горели вещи на площади 10 кв. м. Певица сильно пострадала: ее доставили в больницу с сильными ожогами по всему телу и отравлением угарным газом. Женщина впала в кому.

Как стало известно позднее, причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой стала неосторожность при курении.

Марина Хлебникова – российская певица, актриса, теле- и радиоведущая. Наибольшую известность ей принесла песня "Чашка кофию".