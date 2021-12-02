"Зараження тканин обличчя, опік очей": з’явилися нові подробиці про стан Марини Хлєбнікової

Марина Хлєбнікова досі перебуває у стані медикаментозної коми.

У російської співачки Марини Хлєбнікової, яка 18 листопада обгоріла у страшній пожежі, почалося зараження тканин обличчя. Лікарі також діагностували опік очей.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За повідомленням видання, співачка все ще перебуває в медикаментозній комі через сильні болі. У Хлєбнікової сильно постраждали очі: артистка отримала опік рогівки. Лікарям доводиться вводити антибіотики, щоб інфекція не поширювалася далі. Стан Марини Хлєбнікової стабільно важкий.

Також зазначається, що в палату до артистки поки що не впускають родичів та близьких через страх, що вона може чимось заразитися. До того ж, будь-яке спілкування — це додатковий стрес для співачки.

Пожежа в будинку Марини Хлєбнікової: що відомо

Увечері 18 листопада у квартирі Марини Хлєбнікової сталася пожежа – горіли речі на площі 10 кв. м. Співачка сильно постраждала: її доправили до лікарні із сильними опіками по всьому тілу та отруєнням чадним газом. Жінка впала в кому.

Як стало відомо пізніше, причиною пожежі у квартирі Марини Хлєбнікової стала необережність під час куріння.

Марина Хлєбнікова – російська співачка, актриса, теле- та радіоведуча. Найбільшу популярність їй принесла пісня "Чашка кофею".