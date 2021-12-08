Дмитрий Каднай рассказал об отношениях с партнершей по "Танцам со звездами"

Певец отмечает, что сразу почувствовал на энергетическом уровне, что партнерша по "танцах" – это его человек

Солист группы KADNAY, участник последнего сезона "Танцев со звездами" Дмитрий Каднай в эксклюзивном интервью для "Телеграфа" рассказал, как складывались его отношения с партнершей по проекту Алиной Ли.

Артист рассказал, что изначально он должен был танцевать с Машей Колосовой, но креативный продюсер шоу Елена Коляденко попросила его попробовать с Алиной Ли. Дмитрий Каднай отмечает, что после того, как он станцевал небольшой кусочек контемпа с этой девушкой, он сразу понял, что это его человек. По его словам, для него очень важна энергетика человека.

Правда, по словам солиста группы KADNAY, на "Танцах со звездами" были и сильные накалы страстей. Он отмечает, что когда нагрузки становилось все больше, а времени на отдых практически не было, то накапливалась усталость и новые стили танцев не всегда давались легко. Дмитрий Каднай говорит, что в тот период он еще не понимал, как справляться с нагрузками и только учился жить в таком сумасшедшем ритме.

Ранее "Телеграф" писал, что победителем проекта "Танцы со звездами" стали актер Артур Логай и его партнерша Анна Карелина, которые обошли в финале пары актера Костянтина Войтенко и Роксоляны Маланчук и олимпийской чемпионки Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара. Также мы писали, почему в финале оказались три пары и как на это отреагировали зрители.