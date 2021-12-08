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Дмитро Каднай розповів про стосунки з партнеркою по "Танцям із зірками"

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Дмитро Каднай розповів про сварки з Аліною Лі Новина оновлена 08 грудня 2021, 09:29
Дмитро Каднай розповів про сварки з Аліною Лі

Співак зазначає, що одразу відчув на енергетичному рівні, що партнерка по "танцях" – це його людина

Соліст гурту KADNAY, учасник останнього сезону "Танців із зірками" Дмитро Каднай в ексклюзивному інтерв’ю для "Телеграфа" розповів, як складалися його стосунки з партнеркою за проектом Аліною Лі.

Артист розповів, що спочатку він мав танцювати з Машею Колосовою, але креативний продюсер шоу Олена Коляденко попросила його спробувати з Аліною Лі. Дмитро Каднай зазначає, що після того, як він станцював невеликий шматочок контемпу із цією дівчиною, він одразу зрозумів, що це його людина. За його словами, для нього дуже важливою є енергетика людини.

Щоправда, за словами соліста гурту KADNAY, на "Танцях із зірками" були випадки, коли сильно кипіли пристрасті. Він зазначає, що коли навантаження ставало дедалі більше, а часу на відпочинок практично не було, то накопичувалася втома й нові стилі танців не завжди давалися легко. Дмитро Каднай каже, що в той період він ще не розумів, як справлятися з навантаженнями і лише вчився жити у такому божевільному темпі.

Раніше "Телеграф" писав, що переможцем проекту "Танці з зірками" стали актор Артур Логай та його партнерка Ганна Кареліна, які обійшли у фіналі пари актора Костянтина Войтенко і Роксоляни Маланчук та олімпійської чемпіонки Ольги Харлан і Дмитра Дікусара. Також ми писали, чому у фіналі опинилися три пари та як на це відреагували глядачі.

Теги:
#Танці з зірками #KADNAY #Дмитро Каднай
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